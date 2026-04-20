한국·인도, 전쟁 속 공급망 ‘맞손’

李대통령·모디 총리 정상회담

교역량 2030년까지 2배로 확대

이미지 확대 인도를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일(현지시간) 뉴델리 대통령궁 광장에서 열린 공식 환영식에서 드라우파디 무르무(오른쪽 두 번째) 인도 대통령, 나렌드라 모디(맨 왼쪽) 인도 총리와 함께 기념촬영을 하고 있다.

뉴델리 뉴스1

2026-04-21 1면

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인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 나렌드라 모디 총리와 20일(현지시간) 중동 전쟁 상황 관련, 에너지 자원과 나프타 등 핵심 원자재의 안정적 수급을 위한 협력에 나서기로 했다. 특히 양국 교역량을 2030년까지 지금의 2배 규모로 확대하는 등 경제 분야 협력을 대폭 강화하기로 합의했다.이 대통령은 이날 모디 총리와 정상회담 후 공동 언론 발표에서 “불확실성의 시대 속에서 대한민국과 인도가 상호 성장과 혁신을 촉진하는 최적의 전방위적 협력 파트너가 될 수 있다는 데 공감했다”고 말했다. 이어 “기존 경제협력을 더욱 고도화하는 한편 조선, 금융, AI(인공지능), 국방·방산을 비롯한 전략산업 분야에서의 협력을 확대하고 문화와 인적 교류도 한층 강화해 나가기로 했다”고 덧붙였다.양 정상은 중동 정세 관련 의견을 나눈 뒤 “중동 지역의 안정과 평화 회복이 세계 안보와 경제에 매우 중요하다”는 데 공감했다. 이 대통령은 “이와 함께 한반도 평화 구축을 위한 우리 정부의 노력을 설명하고 그간 인도 정부가 보여 준 일관된 지지에 감사를 전했다”며 “앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해 인도가 건설적 역할을 이어 가 주길 기대한다”고 밝혔다.양 정상은 이번 정상회담을 계기로 1973년 수교 이래 2010년 ‘한·인도 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)’ 체결과 2015년 ‘특별 전략적 동반자 관계’ 격상을 거친 양국 관계를 더욱 긴밀히 유지해 나가기로 했다.이 대통령은 “양국 간 경제협력의 틀을 고도화해 동반성장의 새로운 동력을 창출하기로 했다”며 “양국 간 첫 번째 장관급 경제협력 플랫폼인 ‘산업협력위원회’를 신설해 무역과 투자뿐 아니라 핵심 광물, 원전, 청정에너지 등 전략 분야 협력을 강화하기로 했다”고 말했다. 양국이 체결한 양해각서(MOU)는 15건에 이른다.양국은 공급망 협력도 강화한다. 이 대통령은 “한·인도 ‘포괄적 경제 동반자 협정’ 개선 협상을 가속화해 우리 기업에 보다 우호적인 무역·투자 환경을 조성하고 공급망과 녹색경제 등 변화된 통상환경에 적시 대응할 수 있도록 신통상 규범을 충분히 반영한 방향으로 협정을 개선하기로 했다”고 설명했다.이와 관련해 양국은 이번에 ‘중소기업 협력 MOU’를 개정해 한국 중소기업의 인도 진출을 지원하는 등 연간 250억 달러(약 36조 8700억원) 수준인 양국 교역을 2030년까지 500억 달러 수준으로 확대하기로 했다.특히 양국은 조선과 AI 등 전략산업 협력도 확대한다. 이 대통령은 “조선 분야에서는 한국 기업의 우수한 기술력과 인도 중앙 및 지방정부의 조선 시설 건설 지원, 선박 발주 수요 보장, 선박 생산 보조금 지급 등 정책적 지원을 결합해 우리 기업이 인도 조선 시장에서 새로운 기회를 모색할 수 있도록 협력해 나갈 것”이라고 했다.금융 분야에서는 세계 3위 규모로 성장하고 있는 인도 금융 시장에 우리 금융 기업의 진출 기반을 마련하기 위한 ‘금융 당국 간 협력 MOU’도 체결했다.한편 이 대통령은 이날 공개된 현지 언론과의 서면 인터뷰에서 핵심 광물 분야에 대해 “글로벌 공급망의 재편 속에 특정 국가에 대한 의존도를 줄이는 것은 양국 경제 안보와 직결된 생존의 문제”라고 언급했다. 또 방위산업 협력 관련 K9 자주포 사업을 양국 방산의 모범 협력 사례로 소개한 뒤 “공동 기술 개발 등 다양한 협력을 논의하겠다”고 밝혔다.뉴델리 김진아 기자