정동영 “정책설명을 정보유출로 몰아…저의 의심스러워”

“한미관계 위기설 퍼뜨리는 행태 걱정스러워”

“‘구성 핵시설’ 이미 공개된 정보…작년에도 언급”

이미지 확대 질문에 답하는 정동영 통일부 장관 정동영 통일부 장관이 20일 오후 외부 일정을 마친 뒤 서울 광화문 정부서울청사 집무실로 향하며 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.4.20 연합뉴스

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정동영 통일부 장관은 ‘북한 구성시 핵시설’ 언급 이후 미국이 정보 공유를 일부 제한한 것에 대해 “북핵문제의 심각성을 설명하기 위해 정책을 설명한 것인데 이를 정보 유출로 모는 것은 대단히 유감스럽다”고 20일 밝혔다.정 장관은 이날 서울 광화문 정부서울청사에서 기자들과 만나 “아무런 문제가 없는 한미관계 위기설을 퍼뜨리는 일각의 행태가 걱정스럽다”며 이같이 말했다.정 장관은 구성시를 핵시설 소재지로 언급한 것에 대해 “이미 공개된 정보”라고 강조했다. 그러면서 과거 미국의 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS) 보고서와 국내 언론보도 등에 구성시를 핵시설 소재지로 지목했다고 설명했다.그러면서 “작년 7월 14일 인사청문회 때에도 구성을 언급했는데 그때는 아무말 없다가 9개월이 지나 느닷없이 이 문제를 들고 나온 그 저의가 의심스럽다”며 “당황스럽다”고 말했다.다만 ‘저의’가 무엇인지 묻는 말엔 “짐작만 한다”며 말을 아꼈다. 또 정 장관의 발언을 ‘정보 유출’로 몰아가는 것이 미국인지, 정부 또는 여권 일각인지에 대해서도 “잘 모르겠다”며 즉답을 피했다.앞서 정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회에서 북한의 우라늄 농축시설 가동 지역으로 ‘평안북도 구성시’를 언급했다.정 장관은 “라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 3월 2일 이사회에서 한 보고 중에 굉장한 심각한 보고가 있다”며 영변과 강선 외에 구성에도 우라늄 농축 시설이 있다고 말했다. 이는 정부 고위 당국자가 공개석상에서 구성을 북한의 우라늄 농축시설 소재지로 처음 언급한 것이어서 파장이 컸다.이에 미국이 국내 외교안보 및 정보 관련 부처에 항의의 뜻을 전달하고, 항의의 일환으로 대북 위성 정보의 공유를 일부 제한한 것으로 전해졌다.통일부는 정 장관의 발언에 대해 “국제연구기관 보고서 등 공개정보에 기초하여 구성을 언급한 바 있다”며 “미국 측에 충분히 설명했으며, 미국 측도 이해한 것으로 알고 있다”고 해명했다.김소라 기자