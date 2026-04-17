[포토] 이등병의 경례

1 / 5 이미지 확대 이등병 경례 17일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부 기초군사교육단 연병장에서 열린 해군병 723기 수료식에서 이등병이 경례하고 있다. 이날 수료한 1천25명의 723기는 지난달 16일 입영해 체력단련, 유격, 사격, 전투 수영, 소형고무보트(IBS) 훈련 등 5주간 양성교육훈련 과정을 마쳤다. 2026.4.17 해군 제공

이미지 확대 제723기 해군병 수료식 17일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부 기초군사교육단 연병장에서 해군병 723기 수료식이 열리고 있다. 이날 수료한 1천25명의 723기는 지난달 16일 입영해 체력단련, 유격, 사격, 전투 수영, 소형고무보트(IBS) 훈련 등 5주간 양성교육훈련 과정을 마쳤다. 2026.4.17 해군 제공

이미지 확대 “이등병 됐다!” 17일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부 기초군사교육단 연병장에서 열린 해군병 723기 수료식에서 이등병이 모자를 들며 기뻐하고 있다. 이날 수료한 1천25명의 723기는 지난달 16일 입영해 체력단련, 유격, 사격, 전투 수영, 소형고무보트(IBS) 훈련 등 5주간 양성교육훈련 과정을 마쳤다. 2026.4.17 해군 제공

이미지 확대 이등병의 기쁨 17일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부 기초군사교육단 연병장에서 열린 해군병 723기 수료식에서 이등병이 동기와 기뻐하고 있다. 이날 수료한 1천25명의 723기는 지난달 16일 입영해 체력단련, 유격, 사격, 전투 수영, 소형고무보트(IBS) 훈련 등 5주간 양성교육훈련 과정을 마쳤다. 2026.4.17 해군 제공

이미지 확대 “해군병 수료 축하해”17일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부 기초군사교육단 연병장에서 열린 해군병 723기 수료식에서 이등병이 가족과 기념 촬영하고 있다. 이날 수료한 1천25명의 723기는 지난달 16일 입영해 체력단련, 유격, 사격, 전투 수영, 소형고무보트(IBS) 훈련 등 5주간 양성교육훈련 과정을 마쳤다. 2026.4.17 해군 제공

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17일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부 기초군사교육단 연병장에서 열린 해군병 723기 수료식에서 이등병이 경례하고 있다.이날 수료한 1천25명의 723기는 지난달 16일 입영해 체력단련, 유격, 사격, 전투 수영, 소형고무보트(IBS) 훈련 등 5주간 양성교육훈련 과정을 마쳤다.온라인뉴스부