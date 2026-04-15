정치 국방·외교 [포토] 해병대 창설 77주년 기념행사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/04/15/20260415800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-15 15:25 입력 2026-04-15 15:25 1/ 5 이미지 확대 마칭 공연하는 해병대 의장대15일 해병대사령부 행사연병장에서 열린 해병대 창설 77주년 기념행사에서 해병대 의장대가 마칭 공연하고 있다. 2026.4.15 해병대사령부 제공 이미지 확대 해병대 창설 77주년 기념행사15일 해병대사령부 행사연병장에서 열린 해병대 창설 77주년 기념행사에서 해병대 군기수들이 기념식에 참가해 있다. 2026.4.15 해병대사령부 제공 이미지 확대 해병대 창설 77주년 기념행사15일 해병대사령부 행사연병장에서 열린 해병대 창설 77주년 기념행사에서 참가자들이 국기에 경례하고 있다. 2026.4.15 해병대사령부 제공 이미지 확대 해병대 창설 77주년 기념행사15일 해병대사령부 행사연병장에서 열린 해병대 창설 77주년 기념행사에서 참가자들이 국기에 경례하고 있다. 2026.4.15 해병대사령부 제공 이미지 확대 해병대 창설 77주년 기념행사15일 해병대사령부 행사연병장에서 열린 해병대 창설 77주년 기념행사에서 주일석 해병대사령관이 해병대에서 가장 권위 있는 핵심가치 상을 수여하고 있다. 박정환 상사는 상륙기동헬기의 ‘주륜 힐 분해 조립 특수공구 세트’를 개발해 도전 상을 수상했다. 2026.4.15 해병대사령부 제공 15일 해병대사령부 행사연병장에서 열린 해병대 창설 77주년 기념행사에서 해병대 의장대가 마칭 공연하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지