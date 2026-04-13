“천궁Ⅱ 빨리, 더 달라”… 걸프국, 방공망 공백 우려에 잇단 러브콜

중동 국가, 한국산 무기 수입 타진

이미지 확대 천궁Ⅱ. 연합뉴스

2026-04-14 8면

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이란의 대규모 공습으로 방공 전력에 비상이 걸린 중동 국가들이 한국으로 무기체계 공급선을 빠르게 넓히고 있다. 특히 사우디아라비아는 이번 전쟁에서 다수의 이란 미사일을 요격해 화제를 모았던 국산 요격체계 ‘천궁Ⅱ’의 조기 인도를 타진했다.월스트리트저널(WSJ)은 12일(현지시간) 사우디, 아랍에미리트(UAE), 카타르 등이 최근 6주간 이란의 보복 공격을 방어하는 과정에서 방공 미사일 재고가 급격히 소진됐다고 보도했다. 이어 중동 걸프 국가들이 방공 전력 공백을 우려해 미국 중심의 무기 조달 구조에서 벗어나 한국, 영국, 우크라이나 등으로 눈을 돌리고 있다고 전했다.이들은 한국산 미사일 방어체계, 우크라이나산 요격 드론, 영국산 저가 미사일, 미국산 개틀링 건 등 장비 도입을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 중거리 요격체계뿐 아니라 드론, 전자전 장비 등을 결합해 다층적 방공망을 구축하는 움직임으로 풀이된다.특히 사우디 측은 한화에어로스페이스·LIG넥스원에 국산 중거리 지대공 유도무기 체계인 천궁Ⅱ체계 인도 일정을 앞당기고 싶다는 의사를 전한 것으로 알려졌다. 천궁Ⅱ는 포대당 발사대 4기, 레이더, 교전통제소 등으로 구성돼 드론과 탄도미사일, 항공기 등을 요격할 수 있다. 요격 고도는 15㎞ 이상, 유효사거리는 약 20㎞다.UAE 역시 한국 업체들에 요격미사일 추가 공급을 요청했다. 앞서 UAE의 이란 공습 대응 과정에서 천궁Ⅱ가 96%의 요격률을 기록한 것으로 지난달 알려지며 크게 주목받았다. 천궁Ⅱ뿐 아니라 수출된 국산 무기의 첫 실전 ‘데뷔 무대’였던 중동 전쟁에서 눈에 띄는 성과를 기록한 것이다.앞서 UAE 정부는 지난달에도 천궁Ⅱ 유도탄 조기 공급을 긴급 요청한 바 있다. 이에 정부와 방산업체들은 생산라인 가동률을 높여 조기 공급을 적극 추진했다.천궁Ⅱ는 이미 각국에 수조원대 계약이 맺어진 상황이다. 포대당 수출 가격은 4000억원 이상, 유도탄 1발당 가격만 15억원 내외로 국산 무기 중 최고가로 알려져 있다. 그러나 미국 패트리엇 가격의 3분의 1 수준에 고성능을 보여주고 있어 세계에서 ‘러브콜’을 받고 있다.아울러 WSJ는 저가 드론 등을 포함한 ‘다층적 방공망 구축 움직임’에 대해 미국과 걸프 국가들이 이란의 공격에 제대로 대비하지 못했다는 점을 보여준다고 지적했다. 이와 함께 저가 드론이 대규모 공습 수단으로 자리 잡고 있다는 것을 반영한다고 분석했다.백서연 기자