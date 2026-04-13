이란 특사, 고위급 면담… “통항 등 중동 정세 논의”

안정되면 韓 우선 통항 요구할 듯

靑 “글로벌 해상 물류망 정상화되길”

2026-04-14 4면

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미국이 호르무즈 해협 ‘역(逆)봉쇄’ 카드를 꺼내면서 해협에 묶인 한국 선박을 빼내려던 정부 대응에도 차질이 불가피해졌다. 휴전 국면을 계기로 통항 재개를 모색해 온 정부는 이란과의 본격적인 협상에 착수했지만, 상황이 급변하면서 단기간 내 해결이 쉽지 않을 것이라는 관측이 나온다.외교장관 특사로 이란에 파견된 정병하 극지협력대표는 지난 주말 현지에 도착해 고위급 인사들과의 접촉을 시작했다. 외교부 관계자는 13일 “통항 문제를 포함한 중동 정세 전반에 대해 의견을 나눌 계획”이라고 밝혔다. 정 특사는 귀국 시점을 정하지는 않은 것으로 알려졌다.정 특사는 세예드 아바스 아라그치 이란 외무장관 등 고위급 인사들과 호르무즈 해협 통행료 징수 문제 등을 놓고 해결책을 논의할 것으로 보인다. 이란은 최근 유조선 1척당 200만 달러(약 30억원)의 통행료를 언급했다. 또 상황이 안정된 이후 한국 선박을 다른 나라 선박보다 우선해 해협에서 빼내는 방안을 요구할 것으로 보인다.앞서 조현 외교부 장관은 지난 9일 아라그치 장관과 통화하며 특사 파견을 제안했다. 당시 정부는 미국과 이란의 휴전 합의로 호르무즈 해협 통항 재개의 계기가 마련됐다고 평가했다. 하지만 주말 사이 종전 협상이 결렬되고 미국이 호르무즈 해협 역봉쇄에 나서는 등 새 국면에 접어들면서 해법 도출이 더욱 어려워졌다는 분석이 나온다.그럼에도 정부는 미국 주도의 군사 행동에는 ‘거리 두기’를 하는 모습이다. 청와대는 “국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하며 국제법의 보호 대상”이라면서 “이에 기반해 글로벌 해상 물류망이 조속히 정상화될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.도널드 트럼프 미국 대통령은 봉쇄 조치에 대해 “영국 등 일부 동맹국들이 소해함을 보내 참여할 것”이라고 주장했다. 이와 관련해 정빛나 국방부 대변인은 이날 ‘미국이 한국 정부에도 기뢰 제거선을 요청한 사실이 있나’라는 질문에 “호르무즈 해협에서의 안전한 항해는 한국을 포함한 국제사회 안보와 경제에 직결되는 중요한 사안”이라며 “아직까지 군에 공식적인 요청은 없는 것으로 안다”고 답했다.이주원 기자