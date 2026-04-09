조현 “이란에 특사 파견”…이란 외교장관과 통화

이미지 확대 11일(현지시간) 호르무즈 해협에서 공격을 받은 태국 벌크선 ‘마유리 나리’호에서 연기가 피어오르고 있다. 2026.3.11 AP 연합뉴스(태국 해군 제공)

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조현 외교부 장관은 9일 아바스 아라그치 이란 외교장관과 통화하고, 호르무즈 해협 항행 재개의 필요성을 강조했다.외교부에 따르면 조 장관은 이날 저녁 아라그치 장관과의 통화에서 미국과 이란이 전날 호르무즈 해협 개방을 전제로 2주간 휴전에 합의한 것을 환영했다. 조 장관은 그러면서 “양측 간 협상이 성공적으로 타결돼 중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복되기를 바란다”고 했다.조 장관은 호르무즈 해협 내 갇힌 우리 선박 26척을 포함해 각국 선박의 자유로운 항행이 필요하다면서 “이란 내 우리 국민 안전에 대해서도 계속 신경써 달라”고 당부했다.조 장관은 중동 정세 및 한·이란 양자 현안 등을 논의하기 위해 외교장관 특사를 이란에 파견하기로 했다.아라그치 장관은 현재 호르무즈 해협을 포함한 중동 상황에 대한 이란의 입장을 설명하고, 한국의 외교장관 특사 파견 추진을 환영하면서 관련 사안에 대해 지속 소통해 나가기로 했다.앞서 조 장관은 지난달 23일 아라그치 장관과 처음 통화하면서 호르무즈해협 항행의 안전 보장과 글로벌 에너지 공급 정상화를 위한 이란의 긴장 완화 조처를 촉구한 바 있다.미국과 이란은 7일 호르무즈 해협 개방을 전제로 2주간 휴전하기로 합의했지만, 휴전 조건은 여전히 모호한 상황이다.권윤희 기자