국방부 영내서 40대 부사관 숨진 채 발견… 타살 정황 발견 안돼

이미지 확대 국방부 청사. 뉴시스 자료사진

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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국방부 영내에서 40대 부사관 1명이 숨진 채 발견됐다.8일 군 관계자에 따르면 전날 오전 10시쯤 서울 용산구 국방부 영내에서 40대 부사관 A씨가 숨진 채 발견됐다.A씨는 국방부 근무지원단에서 근무하는 상사로, 일과시간 중 영내 건물에서 숨진 채 발견된 것으로 전해졌다.군 당국은 구체적인 사망 경위를 조사하고 있다. 타살 정황은 발견되지 않은 것으로 알려졌다.국방부는 “국방부 내에서 매우 안타까운 사고가 발생했다”며 “유가족에 참담한 마음으로 위로의 말씀을 드리고 국민께도 심려를 끼쳐드려 송구하다”고 밝혔다.그러면서 “국방부는 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 필요한 부분을 면밀히 살펴 다시는 이와 같은 안타까운 일이 되풀이되지 않도록 하겠다”고 덧붙였다.이정수 기자