정치 국방·외교 [포토] 육군 부사관 임관식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/03/26/20260326800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-26 15:09 입력 2026-03-26 15:09 1/ 10 이미지 확대 육군 부사관 임관식26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 신임부사관들이 임관식에서 경례하고 있다. 2026.3.26 육군 제공 이미지 확대 육군 부사관 임관식26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 신임부사관들이 임관식에서 경례하고 있다. 2026.3.26 육군 제공 이미지 확대 육군 부사관 임관식26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 부사관 임관식에서 신임부사관들이 ‘하사’ 계급장을 형상화한 대열에 맞춰 기념 촬영하고 있다. 2026.3.26 육군 제공 이미지 확대 육군 부사관 임관식김규하 육군참모총장이 26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 부사관 임관식에서 부모님과 함께 계급장을 달아주고 있다. 2026.3.26 육군 제공 이미지 확대 육군 부사관 임관식26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 부사관 임관식에서 신임부사관들이 정모를 던지며 자축하고 있다. 2026.3.26 육군 제공 이미지 확대 육군 부사관 임관식김규하 육군참모총장이 26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 부사관 임관식에서 신임부사관들과 기념 촬영하고 있다. 2026.3.26 육군 제공 이미지 확대 육군 부사관 임관식26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 부사관 임관식에서 신임부사관들이 기념 촬영하고 있다. 2026.3.26 육군 제공 이미지 확대 육군 부사관 임관식26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 부사관 임관식에서 3대째 부사관의 길을 걷게 된 이혜주 하사가 아버지와 함께 기념 촬영하고 있다. 2026.3.26 육군 제공 이미지 확대 육군 부사관 임관식26일 국민과 함께하는 참여형 행사로 진행된 육군 26-1기 부사관 임관식에서 참가자들이 다족형로봇을 관람하고 있다. 2026.3.26 육군 제공 이미지 확대 육군 부사관 임관식26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 부사관 임관식에서 부사관으로 구성된 드론 전술시범단이 드론 전술시범을 선보이고 있다. 2026.3.26 육군 제공 26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 육군 26-1기 신임부사관들이 임관식에서 경례하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지