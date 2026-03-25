[포토] 첫 태평양 횡단하는 K-잠수함 ‘도산안창호함’

1 / 5 이미지 확대 25일 오전 경남 창원시 진해구 진해기지에 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 정박해있다.

3000t급 잠수함 1번함인 도산안창호함은 오는 6월 예정된 한국·캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 이날 진해기지에서 출항해 캐나다 서부 빅토리아까지 약 1만4000㎞(편도)를 항해한다. 이는 우리나라 잠수함 항해 거리로 역대 최장 기록이다. 2026.3.25

연합뉴스

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3000t급 잠수함 1번함인 도산안창호함은 오는 6월 예정된 한국·캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 이날 진해기지에서 출항해 캐나다 서부 빅토리아까지 약 1만4000㎞(편도)를 항해한다. 이는 우리나라 잠수함 항해 거리로 역대 최장 기록이다. 2026.3.25

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국내 기술로 독자 건조한 3000t급 잠수함 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 대한민국 잠수함 역사상 최초로 태평양을 횡단한다.오는 6월 있을 한국·캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위한 출항으로, 최대 60조 원 규모의 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP) 수주전에 국내 기업이 뛰어든 상황에서 이뤄지는 것이라 더욱 주목받는다.해군은 25일 오전 경남 창원시 잠수함사령부 연병장에서 곽광섭 해군 참모차장 주관으로 도산안창호함 환송행사를 개최했다.도산안창호함의 이동 거리는 진해군항에서 캐나다 서부 빅토리아 에스퀴몰트항까지 편도로만 1만 4000여 km에 달한다. 이는 우리나라 잠수함 항해 거리로 역대 최장 기록이 될 예정이다.도산안창호함은 태평양 횡단 중 미국 괌과 하와이에 기항해 군수품을 적재하고 하와이에서부터는 캐나다 해군 잠수함 승조원 2명(부사관)이 편승해 빅토리아까지 함께 항해한다.이후 캐나다 해군과 연합협력훈련을 하고 6월 말 하와이에서 미국 해군이 주관하는 다국적 해상훈련 림팩(RIMPAC)에 참가한 후 국내로 복귀한다.한국 잠수함이 하와이까지 간 적은 있지만, 태평양을 횡단하는 것은 처음이다.도산안창호함은 진해군항의 바닷물을 담은 3000t급 잠수함 모형 캡슐 2개를 가지고 간다. 태평양 횡단 뒤 두 캡슐에 캐나다 바닷물을 추가로 담아 양국이 하나씩 나눠 간직할 예정이다.해군은 최초로 태평양을 횡단하는 잠수함의 개척 정신과 양국 해군의 우호 협력을 의미하는 것이라고 설명했다.3000t급 잠수함에 캐나다 해군 잠수함 승조원이 편승해 훈련 등 과정에 참여하는 것은 지난해 12월 한미 연합대잠전 훈련 ‘사일런트 샤크’에 참가한 안무함에 이어 이번이 두 번째다.현재 캐나다는 2030년 중반 도태 예정인 빅토리아급 잠수함의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 발주하는 CPSP 사업을 진행 중이다.한화오션·HD현대중공업 컨소시엄은 이번 사업에 디젤 추진 잠수함 가운데 최고 수준의 작전성능을 보유한 한화오션의 3000t급 ‘장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ’를 제안했고, 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 경쟁 중이다.캐나다는 이달 초 한국과 독일로부터 제안서를 받았으며 6월 말쯤 최종 사업자를 발표할 예정이다.온라인뉴스부