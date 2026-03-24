조현, 이란 외무장관과 통화… 호르무즈 항행 안전 보장 촉구

2026-03-24 4면

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조현 외교부 장관이 23일 세예드 아바스 아라그치 이란 외교장관에게 이란의 봉쇄로 호르무즈 해협에 고립된 한국 선박의 안전조치를 촉구했다.외교부에 따르면 조 장관은 이날 아라그치 장관과 전화 통화를 하고 최근 중동 상황에 대한 의견을 교환했다.조 장관은 통화에서 한국을 포함한 다수 국적의 선박들이 호르무즈 해협 내에 정박하고 있는 사실을 설명한 뒤 이란 측의 필요한 안전조치를 요청했다. 현재 호르무즈 해협에 고립된 한국 선박은 26척이다. 외국 국적 선박에 승선한 인원까지 포함하면 고립된 한국 선원은 총 179명이다.조 장관은 또 최근 중동 상황이 역내를 넘어 글로벌 안보와 경제에 영향을 미치고 있는 데 깊은 우려를 표명했다. 이어 걸프 국가 민간인 및 민간 시설에 대한 공격 중단과 호르무즈 해협 항행 안전 보장, 글로벌 에너지 공급 정상화를 위한 이란의 긴장 완화 조치를 촉구했다.아라그치 장관은 현재 중동 상황에 대한 이란의 입장을 설명했으며 관련 사안을 놓고 앞으로도 계속 소통해 나가기로 했다고 외교부는 전했다.이란 전쟁이 발발한 이후 양국 간 외교장관 통화가 이뤄진 것은 이번이 처음이다. 조 장관은 전쟁 발발 이후 걸프협력이사회(GCC) 6개국 가운데 아랍에미리트(UAE), 바레인, 카타르, 사우디아라비아 등 4개국 외교장관들과 통화했다. 외교부 당국자는 “추가로 다른 국가들과도 통화를 추진하고 있다”고 말했다.다만 조 장관은 이란에 별도로 한국 선박의 예외적 항행 허용은 요구하지 않은 것으로 전해졌다. 한국은 지난 20일 영국 등 주요 7개국이 주도한 ‘이란 호르무즈 해협 봉쇄 규탄’ 공동성명에 이름을 올린 상황이다.이주원 기자