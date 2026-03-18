[포토] 아들에게 인식표 걸어주는 아버지

1 / 7 이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.

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이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.

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이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.

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이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.

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이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.

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이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님을 향해 경례를 하고 있다. 2026.3.18.

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이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 경례를 하고 있다. 2026.3.18.

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18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다.뉴스1