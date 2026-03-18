정치 국방·외교 [포토] 아들에게 인식표 걸어주는 아버지 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/03/18/20260318801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-18 14:23 입력 2026-03-18 14:23 1/ 7 이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.뉴스1 이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.뉴스1 이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.뉴스1 이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.뉴스1 이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 2026.3.18.뉴스1 이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님을 향해 경례를 하고 있다. 2026.3.18.뉴스1 이미지 확대 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 경례를 하고 있다. 2026.3.18.뉴스1 18일 전북 임실군 35사단 충경신병교육대대에서 올해 첫 입영 신병 수료식이 열린 가운데 신병교육을 마친 훈련병들이 부모님과 인사를 나누고 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지