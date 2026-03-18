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[속보] 강훈식 “UAE로부터 1800만 배럴 원유 긴급도입 확정”

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-03-18 11:42
입력 2026-03-18 11:39
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강훈식 비서실장, UAE 특사방문 브리핑
강훈식 비서실장, UAE 특사방문 브리핑 이재명 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 특사 활동 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.18 연합뉴스


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김소라 기자
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