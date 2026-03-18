정치 국방·외교 [속보] 강훈식 “UAE로부터 1800만 배럴 원유 긴급도입 확정” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/03/18/20260318500122 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-03-18 11:42 입력 2026-03-18 11:39 이미지 확대 강훈식 비서실장, UAE 특사방문 브리핑 이재명 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 특사 활동 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.18 연합뉴스 [속보] 강훈식 “UAE로부터 1800만 배럴 원유 긴급도입 확정” [속보] 강훈식 “UAE, 한국에 최우선적 원유 공급 약속”[속보] 강훈식 “UAE 단기 체류 한국인 3천500명 중 3천명 무사 귀국”김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지