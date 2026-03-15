트럼프·김 총리 ‘깜짝 면담’… “김정은 만나는 건 좋다, 방중 때일 수도”

이미지 확대 김민석(왼쪽) 국무총리가 지난 13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 집무실에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 국무총리실 제공

2026-03-16 2면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 13일(현지시간) 방미 중인 김민석 국무총리와 ‘깜짝’ 면담을 하며 김정은 북한 국무위원장과의 대화 의지를 내비쳤다. 이달 31일 중국을 찾는 트럼프 대통령이 시진핑 국가주석과의 정상회담을 계기로 김 위원장과도 전격적인 만남을 가질지 주목된다.김 총리는 이날 워싱턴DC 한국문화원에서 가진 특파원단과의 간담회를 통해 “트럼프 대통령과 백악관 오벌 오피스(집무실)에서 20여분간 면담했다”고 밝혔다. 백악관에서 김 총리를 만난 신앙사무국 국장인 폴라 화이트 목사가 주선하면서 예정에 없던 면담이 이뤄졌다.김 총리는 “‘이재명 대통령께서 트럼프 대통령이 한반도 문제를 해결할 유일한 지도자라는 말씀을 자주 한다’고 전했다”며 “이에 트럼프 대통령이 보좌관에게 판문점 회담 당시 김 위원장과 찍은 사진을 가져오게 해 함께 보면서 이야기를 시작했다”고 설명했다.트럼프 대통령은 특히 “(김 위원장과) 만나는 것은 좋다. 그것이 이번 방중 시기일 수도 있고, 그 이후일 수도 있는 거 아니냐”라고 말했다고 김 총리는 전했다. 아울러 “트럼프 대통령이 보좌관에게 내 이야기에 대해 몇 가지를 더 파악하라고 지시했다. 북한에 대해 어떤 조치를 하는 게 좋겠다고 했다”고 부연했다.이 같은 발언은 이번 방중을 계기로 김 위원장과 만날 수 있다는 여지를 남기되 시기에는 얽매이지 않겠다는 의미로 해석된다. 트럼프 대통령의 즉흥적인 성격을 감안하면 2019년 판문점 회동과 같은 ‘깜짝 이벤트’를 완전히 배제할 수 없다는 관측도 나온다.﻿워싱턴 임주형 특파원