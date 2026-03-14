[포토] 한미연합 도하훈련

1 / 10 이미지 확대 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 미군 시누크 헬기가 부교를 공중 수송하고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드.FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 미군 시누크 헬기가 부교를 공중 수송하고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드.FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 미군 시누크 헬기가 부교를 공중 수송하고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드?FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차가 부교를 건너고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드.FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 한미 장병들이 부교를 설치하고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드.FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 한미 장병들이 부교를 연결하고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드.FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 한미 장병들이 부교를 설치하고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드.FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 임진강 건너는 스트라이커 장갑차 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차들이 부교를 건너고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드.FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 임진강 건너는 스트라이커 장갑차 14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차들이 부교를 건너고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드.FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 임진강 건너는 스트라이커 장갑차14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차들이 부교를 건너고 있다. 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드.FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다. 2026.3.14 연합뉴스

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14일 경기도 연천군 임진강에서 실시된 한미연합 도하훈련에서 미군 시누크 헬기가 부교를 공중 수송하고 있다.한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습 일환으로 실시된 이번 훈련에는 미2사단/한미연합사단과 한국군 수도기계화보병사단 및 7공병여단이 참가했다.온라인뉴스부