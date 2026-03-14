정치 국방·외교 [포토] ‘얼굴 인쇄 초콜릿’ 든 가나대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/03/14/20260314800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-14 09:30 입력 2026-03-14 09:17 1/ 3 이미지 확대 초콜릿 들어 보이는 존 마하마 가나 대통령존 드라마니 마하마 가나 대통령이 13일 서울 신라호텔에서 연합뉴스와 인터뷰하며 본인의 얼굴이 인쇄된 초콜릿을 들어 보이고 있다. 2026.3.14 연합뉴스 이미지 확대 답변하는 존 마하마 가나 대통령존 드라마니 마하마 가나 대통령이 13일 서울 신라호텔에서 연합뉴스와 인터뷰 하며 질문에 답하고 있다. 2026.3.14 연합뉴스 이미지 확대 질문에 답하는 존 마하마 가나 대통령존 드라마니 마하마 가나 대통령이 13일 서울 신라호텔에서 연합뉴스와 인터뷰 하며 질문에 답하고 있다. 2026.3.14 연합뉴스 존 드라마니 마하마 가나 대통령이 13일 서울 신라호텔에서 연합뉴스와 인터뷰하며 본인의 얼굴이 인쇄된 초콜릿을 들어 보이고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지