[포토] ‘얼굴 인쇄 초콜릿’ 든 가나대통령

1 / 3 이미지 확대 초콜릿 들어 보이는 존 마하마 가나 대통령 존 드라마니 마하마 가나 대통령이 13일 서울 신라호텔에서 연합뉴스와 인터뷰하며 본인의 얼굴이 인쇄된 초콜릿을 들어 보이고 있다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 답변하는 존 마하마 가나 대통령 존 드라마니 마하마 가나 대통령이 13일 서울 신라호텔에서 연합뉴스와 인터뷰 하며 질문에 답하고 있다. 2026.3.14 연합뉴스

이미지 확대 질문에 답하는 존 마하마 가나 대통령존 드라마니 마하마 가나 대통령이 13일 서울 신라호텔에서 연합뉴스와 인터뷰 하며 질문에 답하고 있다. 2026.3.14 연합뉴스

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존 드라마니 마하마 가나 대통령이 13일 서울 신라호텔에서 연합뉴스와 인터뷰하며 본인의 얼굴이 인쇄된 초콜릿을 들어 보이고 있다.온라인뉴스부