[포토] '철통 경계' 해군 진특사, 국가중요시설 방호훈련

12일 해군진해특정경비지역사령부 장병들이 국가중요시설 테러상황에 대비해 부산신항 민관군 방호훈련을 실시하고 있다. 2026.3.12 해군 진해기지사령부 제공

12일 부산신항에서 실시한 민관군 국가중요시설 방호훈련에서 해군진해특정경비지역사령부 장병들이 가상의 거동수상자를 제압하고 있다. 2026.3.12 해군 진해기지사령부 제공