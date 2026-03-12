사드 레이더는 남겨 둔 美… 대중 ‘감시 공백’ 우려했나

발사대만 중동 배치 위해 이동 정황

“재설치 때 정밀도 문제 고려했을 것”

김정은, 순항미사일 시험발사 참관

2026-03-12 3면

주한미군 사드(고고도미사일방어체계) 일부가 중동으로 이동 중인 정황이 포착된 가운데 사드의 ‘눈’ 역할을 하는 X밴드 레이더(AN/TPY-2)는 아직 반출 기미가 없는 것으로 전해졌다. 북한의 미사일 위협 대응뿐 아니라 중국 견제에 미칠 영향을 고려한 조치라는 분석이 나온다.11일 시민단체 사드철회평화회의에 따르면 사드 기지가 있는 경북 성주군 초전면 폐쇄회로(CC)TV에 지난 3일 밤 1시쯤 사드 발사대(차량) 6대가 차례대로 빠져나가는 모습이 포착됐다. 이후 중동 지역으로 보낼 요격미사일을 경기 평택 오산 공군 기지에 내려놓고 성주 기지로 복귀한 것으로 전해졌다.다만 사드 레이더는 옮기지 않은 것으로 보인다. 사드철회평화회의 관계자는 “발사대 외에 레이더가 나간 모습은 지금까지 보이지 않았다”고 전했다.CNN 등에 따르면 요르단 무와파크 살티 공군기지에 배치된 미군 사드 포대의 AN/TPY-2 레이더가 지난 1~2일 이란의 집중 공격으로 파괴됐다. 때문에 일각에서는 레이더까지 차출되는 것 아니냐는 전망이 나왔으나 아직 특이 동향이 포착되지 않은 것이다.이를 두고 미국이 ‘전략적 유연성’ 기조로 주한미군 자산을 다른 분쟁 지역에 재배치하면서도 대중 견제는 유지하겠다는 의도라는 해석이 나온다. AN/TPY-2 레이더 탐지거리는 약 3000㎞로 중국 내부까지 들여다볼 수 있는 것으로 알려졌다. 이 때문에 사드 배치 결정 당시부터 중국이 거세게 반발해 왔다.군 소식통은 “레이더는 한번 빼고 다시 설치하면 감시 정밀도에 문제가 생길 수 있어 최대한 안 건드리려고 했을 것”이라며 “잘못 건드렸다가 얼라인(레이더의 방향·각도·위치 등 설정)이 틀어지면 대북·대중 감시에 영향을 줄 수 있다”고 전했다. 또 중동 지역에서는 이스라엘의 그린파인 레이더가 감시 공백을 대부분 메울 수 있다는 점도 고려됐다는 분석이다.이런 가운데 안규백 국방부 장관은 이날 제이비어 브런슨 주한미군사령관을 만나 주한미군 자산 이동에 대해 논의한 것으로 전해졌다. 한편 조선중앙통신은 이날 김정은 북한 국무위원장이 전날 핵무기 탑재가 가능한 신형 구축함 ‘최현호’의 순항미사일 시험발사를 화상 방식으로 참관했다고 보도했다.이주원·백서연 기자