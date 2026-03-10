정치 국방·외교 [포토] ‘K200A1 장갑차’ 장거리 기동훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/03/10/20260310800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-10 13:45 입력 2026-03-10 13:45 1/ 3 이미지 확대 10일 오전 경기도 파주시 접경지역에서 실시된 제병협동 장거리 기동훈련에서 육군 2기갑여단 K200A1 장갑차가 줄지어 기동하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 10일 오전 경기도 파주시 접경지역에서 실시된 제병협동 장거리 기동훈련에서 육군 2기갑여단 K1A2 전차가 줄지어 기동하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 이미지 확대 10일 오전 경기도 파주시 접경지역에서 실시된 제병협동 장거리 기동훈련에서 육군 2기갑여단 K200A1 장갑차가 줄지어 기동하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스 10일 오전 경기도 파주시 접경지역에서 실시된 제병협동 장거리 기동훈련에서 육군 2기갑여단 K200A1 장갑차가 줄지어 기동하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지