한미 ‘자유의 방패’ 훈련 스타트… 北, 트럼프 방중 전 도발 나서나

19일까지… 야외훈련은 절반으로

北 협상력 제고 위한 반발 가능성

이미지 확대 한미 ‘자유의 방패’ 연습 시작 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습이 시작된 9일 경기도 평택시 캠프 험프리스에 차량이 세워져 있다. 오는 19일까지 진행되는 올해 FS 연습은 최근 전쟁 양상을 통해 분석된 전훈 등 현실적인 위협을 시나리오에 반영해 이뤄진다. 2026.3.9 연합뉴스

2026-03-10 11면

한미가 한반도 유사시에 대비한 상반기 정례 연합연습 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS)를 9일 시작했다. 야외훈련을 대폭 축소했지만 이달 말 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중이 예정된 만큼 북한이 협상력 제고를 위한 도발에 나설 수 있다는 분석이 나온다.이번 훈련은 이날부터 19일까지 진행된다. 올해 FS 연습 참가 병력은 1만 8000여명으로 지난해와 비슷한 규모다. 다만 연습 기간 실제 군 병력이 움직이는 야외기동훈련(FTX)은 지난해 51건 대비 절반 이하인 총 22회로 예정됐다.앞서 한미 양측은 FTX 규모와 강도를 둘러싸고 의견 조율에 난항을 겪어왔다. 그러다 사전훈련인 위기관리연습(CMX)을 일주일 앞둔 지난달 27일 이같이 협의했다.전문가들은 북한이 작년 대비 축소된 규모에도 불구하고 반발할 것으로 예상하고 있다. 지난해 하반기 연합훈련 기간에도 김정은 북한 국무위원장은 “가장 적대적인 의사 표명”이라고 비난한 바 있다.박원곤 이화여대 북한학과 교수는 “기본적으로 북한은 오랜 기간 한미 혹은 한미일이 훈련을 하면 반드시 반응을 보여왔다”고 짚었다. 특히 오는 31일부터 다음 달 2일까지 트럼프 대통령의 방중이 계획돼 있어 몸값을 높이기 위한 도발을 감행할 수 있다는 관측이 나온다.다만 중동 상황이 변수다. 박 교수는 “이미 북한은 트럼프 등장 이후 트럼프의 실명을 한 번도 거론한 적 없을 만큼 절제된 표현을 쓰고 있다”며 “트럼프가 유화적인 제스처를 지속적으로 보내는 상황에서 고강도 도발 시 트럼프의 반응을 예측할 수 없는 데다 이란 사태도 고려하지 않을 수 없을 것”이라고 말했다.백서연 기자