정치 국防·외교 [포토] '대기 중' 미군 대형 수송기

6일 경기도 평택시 주한미공군 오산기지에 C-5와 C-17 등 대형 미군 수송기들이 대기하고 있다. 2026.3.6 연합뉴스

온라인뉴스부