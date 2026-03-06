[포토] 해병대, 코브라골드 연합훈련

1 / 10 이미지 확대 해병대, 2026년 코브라골드 연합훈련 해병대는 지난 2월 23일부터 3월 6일까지 태국 일대에서 미국, 태국 등 10개국과 함께 코브라골드 연합훈련에 참가했다고 6일 밝혔다. 해병대 장병들이 태국 핫야오 해안에서 KAAV를 활용한 대상륙작전 임무를 수행하고 있다. 2026.3.6 해병대사령부 제공

차륜형대공포 천호가 대상륙작전을 위해 핫야오 해안 일대를 기동하고 있다. 2026.3.6

태국 핫야오 해안에 상륙한 해병대 장병들이 하차전투를 하고 있다. 2026.3.6

태국 핫야오 해안에 상륙한 해병대 장병들이 적 해안에 대한 공격준비를 하고 있다. 2026.3.6

한국, 태국 해병대 상륙장갑차가 태국 핫야오 해안에서 연합예정파를 편성하여 해안에 상륙하고 있다. 2026.3.6

해병대 수색부대 장병들이 태국 핫야오 해안에서 상륙작전에 필요한 여건조성을 위해 해안으로 이동하고 있다. 2026.3.6

해병대 장병들이 태국 핫야오 해안에서 대상륙작전 임무 수행 간 박격포 사격을 준비하고 있다. 2026.3.6

해병대 장병들이 태국 핫야오 해안에서 대상륙작전 임무 수행 간 박격포 사격을 준비하고 있다. 2026.3.6

한국, 태국 수색부대 장병들이 전투부상자 처치(TCCC) 훈련을 하고 있다. 2026.3.6

해병대 수색부대 장병이 태국 수색부대 장병과 함께 정글생존훈련을 하며 나무를 이용한 음용수를 섭취하고 있다. 2026.3.6

해병대는 지난 2월 23일부터 3월 6일까지 태국 일대에서 미국, 태국 등 10개국과 함께 코브라골드 연합훈련에 참가했다고 6일 밝혔다.해병대 장병들이 태국 핫야오 해안에서 KAAV를 활용한 대상륙작전 임무를 수행하고 있다.온라인뉴스부