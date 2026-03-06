메뉴
[포토] 해병대, 코브라골드 연합훈련

수정 2026-03-06 10:13
입력 2026-03-06 10:03
1/ 10


해병대는 지난 2월 23일부터 3월 6일까지 태국 일대에서 미국, 태국 등 10개국과 함께 코브라골드 연합훈련에 참가했다고 6일 밝혔다.



해병대 장병들이 태국 핫야오 해안에서 KAAV를 활용한 대상륙작전 임무를 수행하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
