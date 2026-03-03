메뉴
국산 방공무기 ‘천궁-Ⅱ’, 이란 미사일 요격…최초 실전 투입

권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-03-03 18:39
입력 2026-03-03 17:51

국산 방공무기 실전 투입 최초 사례

이미지 확대
한화시스템이 2022년 1월 UAE에 수출한 천궁-II 다기능레이더 이미지. 한화시스템 제공
한화시스템이 2022년 1월 UAE에 수출한 천궁-II 다기능레이더 이미지. 한화시스템 제공


이미지 확대
연합뉴스 자료
연합뉴스 자료


아랍에미리트(UAE)에 배치된 국산 방공무기 ‘천궁-Ⅱ’가 이란이 발사한 미사일을 요격한 것으로 전해졌다.

3일 업계에 따르면 최근 미국과 이스라엘의 공격을 받은 이란이 주변국 미군기지 등을 향해 미사일 공격을 감행했을 때 UAE에 배치된 천궁-Ⅱ도 미국제 패트리엇, 이스라엘제 애로우 등 다른 방공무기와 함께 가동돼 이란 미사일을 요격한 것으로 알려졌다.

천궁-Ⅱ는 탄도탄과 항공기 공격에 동시 대응하기 위해 개발된 중거리·중고도 지대공 요격 무기체계로, ‘한국형 패트리엇’으로 불린다.

천궁-Ⅱ 1개 포대는 발사대 4기에 레이더, 교전통제소 등으로 구성된다.

UAE는 2022년 한국의 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스와 천궁-Ⅱ 10개 포대 도입 계약을 체결한 이후 현재까지 2개 포대를 실전에 배치했다.



외국에 수출된 국산 방공무기가 실전에 투입된 것은 이번이 처음으로 알려졌다.

권윤희 기자
