“美 적대국, 핵확산 위험 키울 듯” “군사력 앞세워 힘의 질서 강화”

전문가가 본 중동전 장기화

2026-03-03 3면

미국의 대이란 군사작전이 장기적으로 국제사회에 핵확산 위험을 키울 수 있다는 지적이 한미 전문가들 사이에서 제기됐다. 협상 중이던 국가가 군사 공격을 받는 장면이 현실화하면서 미국의 적대국들이 외교보다 핵 개발을 더 안전한 선택지로 판단할 가능성이 있다는 것이다.박원곤 이화여대 북한학과 교수는 2일 통화에서 “미국에 적대적인 국가들은 핵 개발 필요성과 명분을 훨씬 더 강하게 느낄 수 있다”면서도 “다만 중국, 러시아 등 미국과 대결 구도에 있는 국가들 역시 미국처럼 핵확산을 원치 않기 때문에 어떤 형태로든지 막으려 할 것”이라고 내다봤다.조지프 로저스 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 핵문제 프로젝트 부소장도 1일(현지시간) 홈페이지에 게시한 보고서에서 “미국과 이스라엘의 공습은 단기적인 이란 핵확산 위험을 중대하게 줄였을 수는 있지만, 새로운 유형의 확산 위험을 초래할 수 있다”고 전망했다.미 싱크탱크 스팀슨센터의 에반 쿠퍼 연구원도 도널드 트럼프 미 대통령이 외교를 명백히 거부하고 무력 사용을 택하면서 핵확산을 부추기는 한편 적대국으로 하여금 대미 협상 참여를 주저하게 할 수 있다고 분석했다.이번 사태가 강대국 간 핵 관리 체제를 재정비하는 계기가 될 수 있다는 전망도 나온다. 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장은 “이달 말 중국을 방문하는 트럼프 대통령이 시진핑 국가주석을 만나 미국·러시아·중국이 참여하는 핵군축을 논의할 수 있다”며 “이 경우 핵확산 우려도 일정 부분 안정될 가능성이 있다”고 말했다.외교부는 이날 대변인 성명을 통해 “우리는 북한 핵문제의 당사국으로서 국제 비확산 체제의 수호에 대해 확고한 의지를 가지고 있다”며 “이를 바탕으로 이란 핵문제 해결을 위한 국제사회의 노력에 동참해 오고 있다”고 강조했다.전문가들은 또 이번 사태로 미국 주도의 ‘힘에 의한 국제 질서’가 더욱 강화될 것으로 전망했다. 민정훈 국립외교원 북미유럽연구부 교수는 “러시아와 중국이 미국의 이란 침공에 비교적 소극적인 태도를 보이면서 미국을 제어할 세력이 사실상 없다는 점이 드러났다”며 “앞으로도 미국은 군사력을 앞세워 적대국에 대한 영향력을 효과적으로 투사하는 방식을 선택할 가능성이 크다”고 말했다.향후 국제 에너지 질서도 변화할 수 있다는 관측이 나온다. 유승훈 서울과기대 미래에너지융합학과 교수는 “미국과 이스라엘이 중동 지역에서 영향력을 확대해 해상로 안정성이 높아지면 장기적으로 에너지 공급 및 가격도 안정될 가능성이 있다”고 전망했다.이주원 기자