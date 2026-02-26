[포토] 한국형공병전투차량 K-CEV 첫 실전훈련

1 / 6 이미지 확대 한국형공병전투차량 K-CEV 첫 실전훈련 육군은 26일 양평종합훈련장에서 ‘AI기반 유ㆍ무인복합 한국형공병전투차량’의 첫 실전 훈련을 진행했다고 밝혔다. 사진은 제병협동훈련에서 K21보병전투차량이 기동하며 사격하는 모습. 2026.2.26 육군 제공

이미지 확대 한국형공병전투차량 K-CEV 첫 실전훈련 육군은 26일 양평종합훈련장에서 ‘AI기반 유ㆍ무인복합 한국형공병전투차량’의 첫 실전 훈련을 진행했다고 밝혔다. 사진은 제병협동훈련에서 K21보병전투차량이 기동하며 사격하는 모습. 2026.2.26 육군 제공

이미지 확대 한국형공병전투차량 K-CEV 첫 실전훈련 육군은 26일 양평종합훈련장에서 ‘AI기반 유ㆍ무인복합 한국형공병전투차량’의 첫 실전 훈련을 진행했다고 밝혔다. 사진은 한국형공병전투차량(K-CEV)이 표적을 식별하고 사격하는 모습. 2026.2.26 육군 제공

이미지 확대 한국형공병전투차량 K-CEV 첫 실전훈련 육군은 26일 양평종합훈련장에서 ‘AI기반 유ㆍ무인복합 한국형공병전투차량’의 첫 실전 훈련을 진행했다고 밝혔다. 사진은 운용 인원이 폭발물탐지제거로봇을 원격으로 조종하는 모습. 2026.2.26 육군 제공

이미지 확대 한국형공병전투차량 K-CEV 첫 실전훈련 육군은 26일 양평종합훈련장에서 ‘AI기반 유ㆍ무인복합 한국형공병전투차량’의 첫 실전 훈련을 진행했다고 밝혔다. 사진은 한국형공병전투차량(K-CEV)이 연막탄을 터트리고 사격을 실시하는 모습. 2026.2.26 육군 제공

이미지 확대 한국형공병전투차량 K-CEV 첫 실전훈련육군은 26일 양평종합훈련장에서 ‘AI기반 유ㆍ무인복합 한국형공병전투차량’의 첫 실전 훈련을 진행했다고 밝혔다. 사진은 장애물지대에 접근한 한국형공병전투차량(K-CEV)과 상단에 위치한 정찰드론이 인접지역을 정찰한 뒤, 폭발물탐지제거로봇과 다족보행로봇이 기동로 상 적 지뢰설치 여부를 확인하는 모습. 2026.2.26 육군 제공

