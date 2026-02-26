정치 국방·외교 “드론의 모든 것, 보러 오세요” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/02/26/20260226006005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-26 01:12 입력 2026-02-26 01:12 이미지 확대 “드론의 모든 것, 보러 오세요” 25일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 ‘DSK 2026’(드론쇼코리아)의 공군 부스에서 관람객들이 유·무인 복합전투체계 등 다양한 드론을 살펴보고 있다.부산 뉴스1 25일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 ‘DSK 2026’(드론쇼 코리아)의 공군 부스에서 관람객들이 유무인 복합전투체계 등 다양한 드론을 살펴보고 있다. 부산 뉴스1 2026-02-26 6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지