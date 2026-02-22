한미 ‘자유의 방패’ 훈련 축소 이견… 안보공조 ‘긴장감’

대북 정책 의식한 조율에 美 난색

연합연습 일정·규모 등 발표 연기

이미지 확대 한미 연합연습인 을지 자유의 방패(UFS) 2부가 시작된 28일 경기 포천시 꽃봉훈련장에서 열린 K9A1 자주포 포탄 사격 훈련에서 육군 7포병여단 K9A1 자주포가 포탄을 발사하고 있다. 이번 훈련은 UFS/TIGER연습과 연계하여 전 장병의 결전태세를 확립하고 화력 대응태세 역량을 강화하기 위해 진행됐다. 2023.08.28. 뉴시스

2026-02-23 1면

한미 군 당국이 3월로 예정된 ‘자유의 방패’(FS) 연습에서 야외기동훈련(FTX) 축소를 둘러싼 이견으로 세부 조율에 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 또 주한미군 전투기가 훈련 중 서해상에서 중국 전투기와 대치하자 안규백 국방부 장관이 미군에 항의하는 일도 벌어졌다. 양국 군 사이 ‘엇박자’가 잇달아 노출된 것은 이례적으로, 대중·대북 전략에서 양국의 입장 차가 수면 위로 드러난 것이란 분석도 나온다.22일 군 소식통에 따르면 한미 군 당국은 오는 25일 공동발표 형식으로 합동브리핑을 열고 FS 연합연습 기간과 병력 규모 등을 발표할 예정이었지만 FTX 규모를 확정하지 못해 브리핑을 연기했다. 통상 연합연습 전에는 한국 합동참모본부 공보실장과 주한미군·연합사·유엔사 공보실장이 일정과 계획 등을 발표한다.한미는 이번 연합연습에서 FTX를 일부 축소하는 방안에는 공감했다고 한다. 지난해와 마찬가지로 연습 기간 FTX 횟수를 줄이는 대신 연중에 분산해서 실시하는 방안이 유력하다. 여기서 더 나아가 우리 정부는 FTX 규모를 한미가 기존에 논의해온 계획보다도 더 축소해, 전시작전통제권(전작권) 전환 추진을 위해 꼭 필요한 훈련만 진행하자는 입장인 것으로 알려졌다.﻿이는 대규모 한미 병력이 움직일 경우 현재 대북 대화 분위기 조성에 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문으로 풀이된다. 그동안 북한은 연합연습을 ‘핵전쟁 연습’이라며 민감하게 반응해 왔다. 정부가 9·19 남북군사합의 복원을 선제적으로 추진하겠다고 밝힌 것도 영향을 미친 것으로 보인다.하지만 미측은 FTX 참가를 위해 미군 일부 증원 병력과 장비가 이미 한국에 도착한 상황에서 계획을 조정하는 것에 난색을 보이는 것으로 전해졌다. 미측은 연합연습 조정론에 대해 계속 우려를 표해 왔다. 케빈 김 전 주한 미국대사대리는 지난해 12월 “안 장관이 연합훈련을 ‘군의 생명선’이라고 표현하며 중요성을 강조했다. 이게 앞으로 우리가 기대하는 방향”이라고 말한 바 있다.이에 대해 군 관계자는 “연합연습 규모 조정을 협의하는 과정에서 당연히 여러 얘기가 오갈 수 있다”며 “협의가 완료되면 일정을 발표할 계획”이라고 전했다.이런 가운데 주한미군의 독자적인 작전을 두고도 갈등이 노출돼 긴장감을 더하고 있다. 지난 18일 서해 상공에서 주한미군 전투기가 훈련 중에 중국 전투기와 대치하면서 안 장관과 진영승 합참의장이 제이비어 브런슨 주한미군사령관에게 항의했다. 주한미군이 서해에서 군사적 긴장을 키울 수 있는 훈련을 하면서도 군 당국에 자세한 훈련 내용을 공유하지 않았다는 취지였다.당시 주한미군 F-16 전투기 10여대가 서해상에서 대규모 비행 훈련을 실시해 중국방공식별구역(CADIZ)에 가까이 접근했다. 그러자 중국도 전투기를 출격시켜 대치 상황이 벌어졌다. 주한미군이 독자적으로 CADIZ 인근에서 훈련을 한 건 이례적으로 중국을 견제하기 위한 성격이라는 평가가 나왔다. 최근 미국이 중국 견제를 위한 주한미군의 전략적 유연성 확대를 강조하는 것과 무관치 않다는 분석이 제기됐다.정부와 유엔군사령부는 최근 비무장지대(DMZ) 출입 승인 권한을 둘러싸고도 불협화음을 반복하고 있다. 더불어민주당이 비군사적 목적에 한해 DMZ 내 민간인 출입 승인 권한을 정부가 행사하는 내용의 입법을 추진하자, 유엔사는 정전협정 위반이라며 반발하고 있다.양국의 이견은 중국과 북한을 바라보는 양국의 시각차에 따른 것으로도 풀이된다. 김열수 한국군사문제연구원 안보전략실장은 “미국이 주한미군을 대중 견제 수단으로 활용하려는 기조를 강화할 가능성이 커 주한미군 문제에서 한미 간 긴장이 높아질 수 있다”고 분석했다.이주원 기자