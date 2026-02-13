[포토] 블랙이글스 에어쇼 편대 비행

1 / 7 이미지 확대 나란히 비행하는 블랙이글스-사우디 호크스 공군은 특수비행팀 블랙이글스가 지난 8일부터 12일까지(현지시간) 사우디아라비아에서 열린 세계 방위산업 전시회에 참가해 에어쇼를 선보였다고 13일 밝혔다. 사진은 ‘블랙이글스-사우디 호크스 우정비행 행사’에서 한국 블랙이글스와 사우디 호크스 항공기가 나란히 비행하고 있는 모습. 2026.2.13 공군 제공

공군은 특수비행팀 블랙이글스가 지난 8일부터 12일까지(현지시간) 사우디아라비아에서 열린 세계 방위산업 전시회에 참가해 에어쇼를 선보였다고 13일 밝혔다.사진은 ‘블랙이글스-사우디 호크스 우정비행 행사’에서 한국 블랙이글스와 사우디 호크스 항공기가 나란히 비행하고 있는 모습.온라인뉴스부