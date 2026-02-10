축전은 옛말, 압승 축하도 화답도 SNS로… 한일 정상 ‘X 외교’

李대통령 “다카이치 총리 승리 축하”

日총리 “감사… 셔틀외교 방한 기대”

2026-02-11 8면

지난 8일 치러진 일본 중의원 총선에서 압승을 거둔 다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령의 축하 메시지에 화답하며 한일 셔틀외교 재개에 대한 기대감을 드러냈다. 한일 정상은 전화통화나 축전과 같은 전통적 방식이 아닌 소셜미디어(SNS)를 통해 메시지를 교환하며 친밀감을 대외적으로 보여줬다.다카이치 총리는 9일 밤 자신의 엑스(X)에 일본어와 한국어로 올린 글에서 “이재명 대통령님, 따뜻한 축하 말씀에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다. 이어 “일본과 한국은 국제사회의 여러 과제에서 협력해야 할 중요한 이웃”이라며 “지난달 이 대통령의 나라현 방문 당시 확인했듯 양국 관계의 전략적 중요성에 대해 인식을 공유하고 있다”고 강조했다. 그러면서 “다음 셔틀외교를 통해 한국을 방문할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다. 앞서 이 대통령도 같은 날 엑스를 통해 “선거 승리를 진심으로 축하드린다”며 “머지않은 시일 내 다음 셔틀외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다”고 밝혔다.일본 중의원 선거에서 우리 대통령이 별도의 축하 메시지를 낸 사례는 극히 드물다. 그만큼 압도적이었던 이번 선거 결과가 한국에도 가진 의미가 적지 않다는 뜻으로 해석된다. 특히 양국 정상은 SNS를 활용해 관계 안정 의지를 대외적으로 보여줬다. 과거 정상간 소통은 서로 메시지를 주고받은 뒤 추후 공개되는 방식이었지만, SNS는 실시간으로 공개된다는 점에서 차이가 있다.다카이치 총리가 SNS로 직접 셔틀외교를 언급한 만큼 그의 방한 일정 논의가 속도를 낼 수 있다는 전망도 나온다. 지난달 다카이치 총리의 고향인 나라현을 찾은 이 대통령은 자신의 고향인 경북 안동 방문을 제안한 바 있다.다카이치 총리는 총선 축하 메시지를 보낸 다른 국가 정상들에게도 엑스를 통해 감사 인사를 전했다. 그가 이끄는 집권 자민당은 이번 총선에서 중의원 465석 가운데 개헌 발의선인 3분의 2(310석)를 넘는 316석을 확보하며 압승했다.도쿄 명희진 특파원