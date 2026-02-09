李대통령 “다카이치 총리님 축하드린다”… 日 우경화 본색 우려도

2026-02-10 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 9일 일본 총선에서 집권 자민당의 압승을 이끈 다카이치 사나에 총리에게 축하 메시지를 전했다. ‘강한 일본’을 주창한 다카이치 체제의 우경화 속도가 빨라질 경우 한일 관계에도 긴장이 형성될 수 있다는 우려도 제기된다.이 대통령은 엑스(X)에 올린 글에서 “다카이치 총리님의 중의원 선거 승리를 진심으로 축하드린다”며 “총리님의 리더십 아래 일본이 더욱 발전하길 기원한다”고 밝혔다.이어 “지난 1월 나라에서 열린 한일 정상회담을 통해 양국은 새로운 60년을 향한 힘찬 발걸음을 함께 내디뎠다”며 “머지않은 시일 내 다음 셔틀외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다”고 했다.우리 정부는 일본 선거 결과가 한일 관계와 동북아 정세에 어떤 영향을 미칠지 주시하고 있다. 조양현 국립외교원 일본연구센터장은 “다카이치 총리가 당장 외교적 갈등 소지가 있는 개헌보다는 당면한 경제 행보를 우선할 것”이라고 전망했다.다만 일본이 ‘우경화 본색’을 드러낼 수 있다는 우려도 적지 않다. 경제적 성과가 좋지 않을 경우 역사나 독도 문제 등을 건드려 돌파구를 찾을 가능성이 거론된다. 다카이치 총리가 여러 차례 언급해 온 군사력 강화 구상이 현실화하면 한일 간 갈등 요인이 될 수 있다는 전망도 나온다. 중국과의 관계 개선을 모색하는 한국과 대중 견제 역할이 더욱 강화되는 일본이 대립하는 구도가 형성될 수 있다는 것이다.양기호 성공회대 교수는 “일본의 군사력 확대로 한미일 안보협력 구도에서 한국의 비중이 상대적으로 낮아지는 상황에서 한중 관계가 강화되면 미일 양국의 견제 압박이 더욱 거세질 것”이라고 전망했다.오는 22일 예정된 일본 시마네현의 ‘다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사에서 다카이치 총리의 기조가 확인될 것이라는 시각도 있다. 다카이치 총리는 지난해 9월 취임 전 다케시마의 날 행사에 참석하는 중앙 정부 인사를 차관급에서 장관급으로 격상해야 한다고 주장했다. ﻿이주원·백서연 기자