[속보] 경기 가평에서 추락한 육군 헬기 탑승자 2명 전원 사망

윤예림 기자 수정 2026-02-09 13:15 입력 2026-02-09 13:15

군 관계자들이 9일 경기 가평군 조종면 신하교 인근에 추락한 군 헬기 잔해 근처에서 현장을 통제하고 있다. 이날 오전 11시께 육군 헬기가 추락해 조종사 두명이 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 2026.2.9 이지훈 기자

[속보] 경기 가평에서 추락한 육군 헬기 탑승자 2명 전원 사망

윤예림 기자