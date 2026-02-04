메뉴
[속보] 통상교섭본부장 “관세인상 관보, 美부처간 협의중으로 알아”

김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-02-04 08:43
입력 2026-02-04 08:36
조현 외교장관, 美관세 인상 압박 속 루비오와 한미 외교장관 회담
조현 외교장관, 美관세 인상 압박 속 루비오와 한미 외교장관 회담 조현 외교부 장관이 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국무부 청사에서 마코 루비오 미 국무장관과 만나 한미 외교장관 회담을 갖기에 앞서 악수하고 있다. 워싱턴 특파원단


[속보] 통상교섭본부장 “관세인상 관보, 美부처간 협의중으로 알아”

[속보] 통상본부장 “USTR 副대표와 관세논의…대미접촉 계속해야”

[속보] 조현, 美 루비오에 ‘대미투자 이행 노력’ 설명

김소라 기자
