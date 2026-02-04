정치 국방·외교 [속보] 통상교섭본부장 “관세인상 관보, 美부처간 협의중으로 알아” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/02/04/20260204500017 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-02-04 08:43 입력 2026-02-04 08:36 이미지 확대 조현 외교장관, 美관세 인상 압박 속 루비오와 한미 외교장관 회담 조현 외교부 장관이 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국무부 청사에서 마코 루비오 미 국무장관과 만나 한미 외교장관 회담을 갖기에 앞서 악수하고 있다. 워싱턴 특파원단 [속보] 통상교섭본부장 “관세인상 관보, 美부처간 협의중으로 알아” [속보] 통상본부장 “USTR 副대표와 관세논의…대미접촉 계속해야”[속보] 조현, 美 루비오에 ‘대미투자 이행 노력’ 설명김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지