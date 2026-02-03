정치 국방·외교 [포토] ‘혹한기 훈련’ K1A2 실사격 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/02/03/20260203800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-03 14:53 입력 2026-02-03 14:53 1/ 5 이미지 확대 ‘뜨거운 혹한기 훈련’ K1A2 실사격3일 경기도 양주시에서 실시된 육군 2기갑여단 혹한기 전술훈련에서 K1A2 전차가 포탄을 발사하고 있다. 2026.2.3 연합뉴스 이미지 확대 불꽃 내뿜는 K1A2 전차3일 경기도 양주시에서 실시된 육군 2기갑여단 혹한기 전술훈련에서 K1A2 전차가 포탄을 발사하고 있다. 2026.2.3 연합뉴스 이미지 확대 불꽃 내뿜는 K1A2 전차3일 경기도 양주시에서 실시된 육군 2기갑여단 혹한기 전술훈련에서 K1A2 전차가 포탄을 발사하고 있다. 2026.2.3 연합뉴스 이미지 확대 ‘뜨거운 혹한기 훈련’ K1A2 실사격3일 경기도 양주시에서 실시된 육군 2기갑여단 혹한기 전술훈련에서 K1A2 전차가 포탄을 발사하고 있다. 2026.2.3 연합뉴스 이미지 확대 불꽃 내뿜는 K1A2 전차3일 경기도 양주시에서 실시된 육군 2기갑여단 혹한기 전술훈련에서 K1A2 전차가 포탄을 발사하고 있다. 2026.2.3 연합뉴스 3일 경기도 양주시에서 실시된 육군 2기갑여단 혹한기 전술훈련에서 K1A2 전차가 포탄을 발사하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지