정치 국방·외교 [포토] 김정관·러트닉 관세협의 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/01/31/20260131800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-31 13:17 입력 2026-01-31 13:17 1/ 3 이미지 확대 김정관-러트닉 관세협의김정관 산업통상부 장관(오른쪽)과 하워드 러트닉 미 상무부 장관(왼쪽)이 29일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 상무부 회의실에서 기념사진을 찍고 있다. 이날 양국 장관은 한미 관세 등 통상 현안에 대해 논의했다. 산업통상부 제공 이미지 확대 김정관-러트닉 관세협의김정관 산업통상부 장관이 29일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 상무부 회의실에서 하워드 러트닉 미 상무부 장관과 면담을 갖고 관세 등 통상 현안을 논의하고 있다. 2026.1.31 산업통상부 제공 이미지 확대 김정관-러트닉 관세협의김정관 산업통상부 장관(왼쪽 가운데)이 29일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 상무부 회의실에서 하워드 러트닉 미 상무부 장관(오른쪽 가운데)과 면담을 갖고 관세 등 통상 현안을 논의하고 있다. 2026.1.31 산업통상부 제공 김정관 산업통상부 장관(오른쪽)과 하워드 러트닉 미 상무부 장관(왼쪽)이 29일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 상무부 회의실에서 기념사진을 찍고 있다. 이날 양국 장관은 한미 관세 등 통상 현안에 대해 논의했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지