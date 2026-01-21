[포토] 아덴만 여명작전 15주년

1 / 7 이미지 확대 아덴만 여명작전 15주년 21일 부산 해군작전사령부에서 열린 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사에 참석한 석해균 선장과 이국종 국군대전병원장, 황기철 예비역 제독(아덴만 여명 작전 당시 해군작전사령관) 등 참석 내빈이 애국가를 제창하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

이미지 확대 2011년 1월 21일 ‘아덴만 여명작전’ 당시 삼호주얼리호 선미를 등반 중인 해군특전대원들의 모습. 2026. 01. 21. 해군작전사 제공 뉴시스

이미지 확대 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사 21일 부산 해군작전사령부에서 열린 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사에 참석한 석해균 선장과 이국종 국군대전병원장, 황기철 예비역 제독(아덴만 여명 작전 당시 해군작전사령관) 등 참석 내빈이 해군서포터즈 학생들로부터 꽃다발을 받고 기념 촬영을 하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

이미지 확대 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사 21일 부산 해군작전사령부에서 열린 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사에 참석한 석해균 선장과 이국종 국군대전병원장, 황기철 예비역 제독(아덴만 여명 작전 당시 해군작전사령관) 등 참석 내빈이 묵념하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

이미지 확대 아덴만 여명작전 15주년 21일 부산 해군작전사령부에서 열린 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사에 참석한 석해균 선장과 이국종 국군대전병원장, 황기철 예비역 제독(아덴만 여명 작전 당시 해군작전사령관) 등 참석 내빈이 국민의례를 하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

이미지 확대 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사 21일 부산 해군작전사령부에서 열린 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사에 참석한 석해균 선장이 참석자들에게 인사하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

이미지 확대 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사21일 부산 해군작전사령부에서 열린 ‘제15주년 아덴만 여명작전’ 기념행사에 참석한 석해균 선장과 이국종 국군대전병원장, 황기철 예비역 제독(아덴만 여명 작전 당시 해군작전사령관) 등 참석 내빈이 손뼉 치고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

해군작전사령부는 21일 부산 남구 부산작전기지에서 김경률 해군작전사령관(중장) 주관으로 ‘제15주년 아덴만 여명작전 기념행사’를 개최했다.행사에는 아덴만 여명작전에 참전한 청해부대 6진 장병들과 생명을 위협받는 상황에서도 선원들의 생명을 구하기 위해 기지를 발휘한 석해균 삼호주얼리호 선장, 석 선장을 기적적으로 치료한 이국종 국군대전병원장, 해군서포터즈(부산 동신초등학교 학생 20여명), 장병 등 200여 명이 참석해 승리를 기념했다.특히 아덴만 여명작전 당시 석 선장의 치료를 위한 항공 의무 후송을 포함한 작전 전반에 큰 도움을 준 실비아 김(Silvia Kim) 주한미군사령부 부의무실장(미 공군 대령)과 미7공군사령부, 미8육군사령부 의무팀 요원 10여 명도 이국종 국군대전병원장의 초청으로 함께 자리했다.해군작전사령부 대강당에서 열린 기념식은 아덴만 여명작전이 개시된 시간인 오전 10시46분(한국 시간)에 맞춰 국민의례, 아덴만 여명작전 당시 검문검색대 작전관이었던 박봉규 중령의 아덴만 여명작전 작전경과보고, 청해부대 6진의 작전참모로서 당시 현장에서 작전 수행 전반을 책임진 김경률 해군작전사령관의 기념사, 기념 및 축하 메시지 영상 상영, 당시 해군작전사령관이었던 황기철 전 해군참모총장 회고 강연, 군서포터즈의 감사 편지 낭독 및 꽃다발 전달 등의 순으로 행됐다.축하 메시지 영상에는 현재 아덴만 해역에서 5개월여 의 파병 임무를 마치고 한국으로의 복귀를 앞두고 있는 청해부대 46진 장병들이 6진 선배들께 보내는 영상 편지와 새롭게 임무에 투입되는 47진 장병들의 임무수행 각오 영상이 담겼다.46진 함정은 아덴만 여명작전 당시의 파병함이었던 최영함(충무공이순신급 구축함·DDH-Ⅱ·4400t급)이다.김경률 해군작전사령관은 기념사를 통해 “아덴만 여명작전의 성공은 최고도의 훈련으로 갖춰진 만반의 준비태세는 물론 작전 현장에 있는 전우들과 해군작전사가 하나의 팀워크로 만들어낸 역사적인 성과”라며 “15년 전 우리 해군이 먼 해역에서 국민의 생명과 안전을 지켰듯 우리 해군작전사령부는 어떠한 상황에서도 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 즉응태세와 준비태세 확립에 만전을 기하겠다”고 말했다.기념식에 이어 해군작전사령부 지휘부와 아덴만 여명작전 참전 장병, 작전 기여자, 해군서포터즈들은 부대 안에 위치한 아덴만 여명작전 전적비를 돌아보고 기념사진을 촬영했다.이후 해군작전사는 아덴만 여명작전 주요 참전 장병들과 해군서포터즈에게 감사 선물을 증정했다. 특히 해군서포터즈에게는 15년 전 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 막중한 책무를 안고 임무를 수행했던 아덴만 여명작전 당시의 다짐을 잊지 않고 국민의 생명과 안전을 이어 지키겠다는 의미를 담아 초등학생용 보행자 안전 우산을 선물했다.청해부대는 2009년 3월 1진의 첫 파병 이후 대조영함(충무공이순신급 구축함·DDH-Ⅱ·4400t급)이 현재 47진으로 임무를 수행하고 있다. 지금까지 4만여척 이상의 선박들에 대한 안전 항해와 호송 임무를 지원했다. 또 2012년 제미니호 피랍선원 구출작전, 2015년 예멘 우리 국민 철수 지원 작전 등의 주요 임무를 성공시켰다.온라인뉴스부