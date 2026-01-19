伊총리 19년 만에 방한… “반도체·AI·문화유산 보호 협력”

한국·이탈리아 정상회담

이미지 확대 ‘갤럭시’ 선물받은 멜로니… 李대통령과 셀카 찰칵 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 열린 한·이탈리아 공식 오찬 자리에서 셀카를 찍고 있다. 이 대통령은 이날 멜로니 총리에게 삼성 갤럭시 Z플립7 스마트폰을 선물했다.

청와대 제공

2026-01-20 5면

이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 정상회담을 통해 한반도의 비핵화와 인도·태평양 지역의 안보를 위해 협력하기로 했다. 또 양국이 반도체와 인공지능(AI) 등 첨단산업과 문화유산·경관 보호 등의 분야에서 협력을 강화하는 데 의견을 모았다.이 대통령과 멜로니 총리는 이날 청와대에서 정상회담 직후 공동언론발표를 통해 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “한반도 긴장완화를 넘어 세계적인 평화의 가치를 함께 수호해 나갈 것”이라고 전했다. 멜로니 총리도 “유럽의 안전 측면, 인도·태평양 지역의 측면에서도 우크라이나 전쟁은 매우 위험한 것”이라며 “우리는 전 세계적 차원에서 새로운 협력을 계속해 나갈 것”이라고 밝혔다.두 정상이 별도로 채택한 공동언론발표문에는 “한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 및 안정 실현에 대한 의지를 재확인했다”고 명시됐다.두 정상은 양국 간 교역과 과학 협력도 확대키로 했다. 이 대통령은 “중소기업 생태계가 잘 발달한 이탈리아의 강점을 바탕으로 중소기업 육성과 지원에 관한 협력도 함께 추진해나갈 것”이라며 인공지능, 우주항공 등 첨단산업과 방위산업 분야에서도 협력하기로 했다고 전했다. 또 광물 안보 파트너십(MSP) 등 다자간 대화체를 통해 핵심 광물 공급망 개발을 위한 공동 노력도 강화하기로 했다.문화 및 인적 교류 협력과 관련해선 이 대통령은 “이탈리아 주요 관광지에 한국어 오디오 가이드를 확대하는 것을 포함해 다양한 노력을 세밀하게 기울여 나가기로 했다”고 설명했다. 아울러 “멜로니 총리께 (다음 달 이탈리아 밀라노에서 열릴) 동계 올림픽 때 우리 선수들과 국민들의 안전에 각별한 관심을 당부드렸다”며 “멜로니 총리는 우리 선수촌을 직접 방문하겠다고 약속했다”고 소개했다.멜로니 총리는 앞서 회담 모두발언에서 “저희 딸은 K팝 팬이기도 하다”며 “지금 한국이 K팝으로 소프트파워를 알리고 있는데, 그 분야에서도 협력 증진을 탐색할 수 있다”고 말하기도 했다.회담에서 이 대통령은 멜로니 총리가 새 정부 출범 이후 처음 방한한 유럽 정상이자 청와대 복귀 후 처음 방문한 해외 정상이며 이탈리아 총리로서 19년 만에 한국을 방문한 것이라고 설명하기도 했다. 이에 멜로니 총리는 “이렇게 가까운 관계인데도 19년이나 총리가 방한하지 않았다는 것이 놀랍다”며 “이곳을 방문한 최초의 유럽 리더인 것도 기쁘게 생각한다”고 화답했다.한편 양국은 정상회담 계기에 반도체 산업 협력, 문화유산 및 경관 보호, 시민보호 협력 등 세 건의 양해각서(MOU)를 체결했다.박기석 기자