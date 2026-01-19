정치 국방·외교 [포토] “스마일~” 한·이탈리아 정상 기념촬영 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/01/19/20260119800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-19 17:06 입력 2026-01-19 17:06 1/ 7 이미지 확대 기념촬영하는 한-이탈리아 정상조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 열린 공식 오찬에서 이재명 대통령이 선물한 삼성 갤럭시 Z플립7로 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.19 청와대 제공 이미지 확대 오찬장 들어서는 한-이탈리아 정상이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 열린 공식 오찬에 참석하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 건배하는 한-이탈리아 정상이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 열린 공식 오찬에서 건배하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 건배제의하는 멜로니 이탈리아 총리조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 공식 오찬에서 건배제의를 하고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령 발언 듣는 조르자 멜로니 이탈리아 총리조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 열린 한-이탈리아 정상 공동언론발표에서 이재명 대통령 발언을 듣고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 한-이탈리아 소인수회담이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 소인수회담을 하고 있다. 2026.1.19 청와대 제공 이미지 확대 이재명 대통령과 멜로니 이탈리아 총리이재명 대통령이 19일 청와대에서 방명록을 작성하는 조르자 멜로니 이탈리아 총리를 보고 있다. 2026.1.19 연합뉴스 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 19일 청와대에서 열린 공식 오찬에서 이재명 대통령이 선물한 삼성 갤럭시 Z플립7로 기념촬영을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지