정치 국방·외교 [포토] '얼음 깨고 건너는' K21 장갑차

수기사, 철원서 파빙 도하 훈련15일 강원 철원군 강포저수지에서 열린 수도기계화보병사단 파빙 도하 훈련에서 K21 장갑차가 얼어붙은 저수지를 건너고 있다. 2026.1.15 연합뉴스

혹한을 뚫고 진격15일 강원 철원군 강포저수지에서 열린 수도기계화보병사단 파빙 도하 훈련에서 K21 장갑차가 얼어붙은 저수지를 건너고 있다. 2026.1.15 연합뉴스

수기사, 철원서 파빙 도하 훈련15일 강원 철원군 강포저수지에서 열린 수도기계화보병사단 파빙 도하 훈련에서 K21 장갑차가 얼어붙은 저수지를 건너고 있다. 2026.1.15 연합뉴스

혹한 중 작전 이상 무15일 강원 철원군 강포저수지에서 열린 육군 수도기계화보병사단 파빙 도하 훈련에서 K1A1 전차가 문교를 통해 도하하고 있다. 2026.1.15 연합뉴스

혹한을 헤치며15일 강원 철원군 강포저수지에서 열린 수도기계화보병사단 파빙 도하 훈련에서 교랑가설단정이 수면의 유빙을 헤치고 있다. 2026.1.15 연합뉴스

혹한을 뚫고 진격하라15일 강원 철원군 강포저수지에서 열린 육군 수도기계화보병사단 파빙 도하 훈련에서 K281 장갑차가 얼어붙은 저수지를 건너고 있다. 2026.1.15 연합뉴스

혹한을 뚫고 진격15일 강원 철원군 강포저수지에서 열린 수도기계화보병사단 파빙 도하 훈련에서 K21 장갑차가 얼어붙은 저수지를 건너고 있다. 2026.1.15 연합뉴스

15일 강원 철원군 강포저수지에서 열린 수도기계화보병사단 파빙 도하 훈련에서 K21 장갑차가 얼어붙은 저수지를 건너고 있다.

온라인뉴스부