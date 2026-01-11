北 “한국, 무인기 침범 반드시 설명해야”

李대통령, 군경 합동조사 지시

북한 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일 한국이 북에 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했다.

평양 노동신문 뉴스1

김여정 북한 노동당 부부장이 한국발 무인기의 북한 영공 침범을 주장하며 이재명 정부를 비난했다. 다만 ‘도발 의도가 없다’는 군 당국의 입장에는 “유의한다”고 반응하며 확전을 자제하는 듯한 모습을 보였다. 이재명 대통령은 무인기 침투 사건과 관련해 군경 합동조사를 지시했다.김 부부장은 11일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 “다행히도 한국 군부가 자기들의 행위가 아니며 우리에게 도발하거나 자극할 의도가 없다는 공식입장을 내놓기는 했다”며 “실체에 대한 구체적인 설명은 반드시 있어야 할 것”이라고 밝혔다.김 부부장은 이어 “사태의 본질은 그 행위자가 군부냐 민간이냐 하는 데 있지 않다”며 “명백한 것은 한국발 무인기가 우리 국가의 령공을 침범하였다는 사실 그 자체”라고 강조했다. 김 부부장은 ‘북한을 도발하거나 자극할 의도가 없다’는 국방부의 입장에 대해선 “유의한다”면서 “그나마 연명을 위한 현명한 선택”이라고 평가했다.전날 북한은 지난해 9월 27일 경기 파주 적성면 일대에서 한국이 보낸 무인기가 황해북도 평산군까지 침입했다가 개성 장풍군에서 추락했다고 주장했다. 또 지난 4일에는 인천 강화군에서 이륙한 무인기가 황해북도 평산군, 금천군 일대를 지나 개성 개풍구역 인근에 떨어졌다고 밝혔다. 북한은 증거로 추락한 무인기 잔해와 녹화된 영상 일부를 공개했다.군 당국은 부인했다. 김홍철 국방부 정책실장은 전날 “1차 조사 결과 우리 군은 해당 무인기를 보유하고 있지 않으며 북한이 발표한 일자의 해당 시간대에 무인기를 운용한 사실도 없다”고 밝혔다.북한이 무인기 관련 소식을 대내외에 공개하며 비난에 나선 것은 1~2월 9차 노동당대회를 앞두고 ‘적대적 두 국가’ 방침을 강화하기 위한 ‘명분 쌓기’ 의도가 짙다는 분석이 나온다. 김 부부장은 ‘불량배’, ‘쓰레기 집단’ 등 이재명 정부를 향해 처음으로 원색적 단어를 썼다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “정권이 바뀌어도 한국은 변치 않는 적대국이라는 입장을 유지하고 주민들에게 전쟁 공포와 적대감을 주입해 체제 결속을 도모하려는 것”이라고 분석했다.다만 김 부부장이 우리 군 당국의 설명에 대해 “유의한다”며 확전을 자제하는 듯한 모습을 보인 것을 두고는 향후 대화의 틈을 남겨 둔 것이란 시각도 있다. 특히 향후 진상 조사 등을 통해 사건의 실체가 밝혀진다면 김 부부장이 요구한 ‘구체적 설명’을 위한 소통 채널이 가동될 가능성도 조심스럽게 언급된다.정부는 민간 등에서 무인기를 띄웠을 가능성에 대해 조사하고 있다. 이 대통령은 전날 “한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄”라며 군경 합동 수사팀 구성을 지시했다. 청와대 국가안보실은 이날 김 부부장 담화에 대해 ﻿“정부는 이번 무인기 사안에 대해 군의 1차 조사에 이어 군경 합동조사를 통해 진상을 규명하고 결과를 신속하게 공개할 것”이라고 강조했다.이주원·강동용 기자