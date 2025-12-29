정치 국방·외교 [포토] ‘대한민국 1번 잠수함’ 장보고함 퇴역식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2025/12/29/20251229800006 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-29 16:43 입력 2025-12-29 16:43 1/ 5 이미지 확대 한국 첫 잠수함 ‘장보고함’ 퇴역식29일 오후 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부에서 ‘대한민국 1번 잠수함’ 장보고함 퇴역식이 열렸다. 사진은 이날 부두에 정박한 장보고함. 2025.12.29 연합뉴스 이미지 확대 대한민국 1번 잠수함 ‘장보고함’ 퇴역식 기념 촬영29일 오후 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부에서 열린 ‘대한민국 1번 잠수함’ 장보고함 퇴역식에서 해군 관계자 등이 기념 촬영을 하고 있다. 2025.12.29 연합뉴스 이미지 확대 영해 수호 임무 마친 ‘장보고함’ 퇴역식29일 오후 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부에서 ‘대한민국 1번 잠수함’ 장보고함 퇴역식이 열렸다. 사진은 이날 부두에 정박한 장보고함. 2025.12.29 연합뉴스 이미지 확대 취역기 내려가는 장보고함29일 오후 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부에서 ‘대한민국 1번 잠수함’ 장보고함 퇴역식이 열렸다. 사진은 이날 부두에 정박한 장보고함에서 취역기가 내려가는 모습. 2025.12.29 연합뉴스 이미지 확대 한국 첫 잠수함 ‘장보고함’ 퇴역식29일 오후 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부에서 ‘대한민국 1번 잠수함’ 장보고함 퇴역식이 열렸다. 사진은 이날 부두에 정박한 장보고함. 2025.12.29 연합뉴스 29일 오후 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부에서 ‘대한민국 1번 잠수함’ 장보고함 퇴역식이 열렸다. 사진은 이날 부두에 정박한 장보고함.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지