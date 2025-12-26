[포토] 작전 태세 점검… 특전요원 격려하는 안규백 장관

1 / 7 이미지 확대 26일 해군특수전전단 UDT/SEAL 부대를 방문한 안규백 국방부 장관이 특전요원들을 격려하고 있다. 2025.12.26

26일 해군특수전전단 소속 강화도함을 방문한 안규백 국방부 장관이 SSU 대원을 격려하고 있다. 2025.12.26

26일 해군특수전전단 소속 강화도함을 방문한 안규백 국방부 장관이 SSU 대원의 구조장비를 확인하고 있다. 2025.12.26

26일 해군특수전전단 소속 강화도함을 방문한 안규백 국방부 장관이 오찬에 앞서 장병들을 격려하고 있다. 2025.12.26

26일 해군특수전전단 UDT/SEAL 부대를 방문한 안규백 국방부 장관이 임무수행용 드론 장비를 확인하고 있다. 2025.12.26

26일 해병대 교육훈련단을 방문한 안규백 국방부 장관이 신병 극기주 훈련을 마친 해병 1324기 훈련병을 안아주며 격려하고 있다. 2025.12.26

26일 해군잠수함사령부를 방문한 안규백 국방부 장관이 퇴역식을 앞둔 대한민국 최초 잠수함 장보고함 앞에서 장병들과 포즈를 취하고 있다. 2025.12.26

안규백 국방부 장관은 26일 해군의 최정예 부대인 특수전 전단(UDT/SEAL)과 해난구조대(SSU), 잠수함사령부, 해병대 1사단, 교육훈련단을 찾아 작전 태세를 점검하고 장병들을 격려했다.안 장관은 먼저 해군 특수전 전단을 찾아 특수·구조작전 현장을 확인하고 “실전을 통해 축적해 온 경험은 절대 이론만으로는 습득할 수 없는 소중한 자산이며, 그 경험이 온전히 계승되고 더욱 발전될 수 있도록 각별히 노력해달라”고 당부했다.안 장관은 이어 잠수함구조함 강화도함을 찾아 장병들과 식사하며 “겨울철에는 해상의 파고가 높아 선박사고가 증가하기 때문에 구조함정은 24시간 구조작전 태세를 잘 유지해야 한다”고 강조했다.이후 잠수부사령부를 방문해 대한민국 최초 잠수함이자 퇴역을 앞둔 장보고함을 찾았다.안 장관은 “대한민국 잠수함 역사의 위대한 첫걸음이자, 해군의 새 시대를 연 출발점이었던 장보고함의 정신은 새롭게 부상하는 핵추진잠수함으로 영원히 이어질 것”이라며 “내년에는 상설 범정부 사업단을 구성해 2년 내 미국 측과의 협상을 완료하는 등 국가적 숙원인 핵추진잠수함 사업을 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.안 장관은 또 포항 해병대1사단과 교육훈련단을 방문해 신병 극기주 훈련을 마친 해병 1324기에게 해병대 빨간 명찰을 친수했다.온라인뉴스부