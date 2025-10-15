정치 국방·외교 [포토] ‘스웨덴 왕세녀 접견’ 이재명 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2025/10/15/20251015800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-15 16:55 입력 2025-10-15 16:55 1/ 4 이미지 확대 이재명 대통령, 스웨덴 왕세녀 접견이재명 대통령이 15일 용산 대통령실에서 스웨덴 빅토리아 왕세녀를 접견하고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 스웨덴 왕세녀 접견이재명 대통령이 15일 용산 대통령실에서 스웨덴 빅토리아 왕세녀를 접견하고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 스웨덴 왕세녀 접견이재명 대통령이 15일 용산 대통령실에서 스웨덴 빅토리아 왕세녀를 접견하고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 스웨덴 왕세녀 접견이재명 대통령이 15일 용산 대통령실에서 스웨덴 빅토리아 왕세녀와 인사하고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이재명 대통령이 15일 용산 대통령실에서 스웨덴 빅토리아 왕세녀를 접견하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지