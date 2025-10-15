[포토] 파란 가을 위 ‘블랙이글스 비행’

1 / 7 이미지 확대 오랜만에 보는 파란 가을 하늘과 블랙이글스 완연한 가을 날씨를 보인 15일 경기도 성남시 상공에서 공군 특수비행팀 블랙이글스가 오는 17일부터 사흘간 서울공항에서 열리는 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) ‘퍼블릭 데이’를 앞두고 사전 연습을 하고 있다. 2025.10.15 연합뉴스

완연한 가을 날씨를 보인 15일 경기도 성남시 상공에서 공군 특수비행팀 블랙이글스가 오는 17일부터 사흘간 서울공항에서 열리는 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) ‘퍼블릭 데이’를 앞두고 사전 연습을 하고 있다.온라인뉴스팀