中, 한화오션 美자회사 5곳 제재… ‘마스가’ 상징 때렸다

中 조직·개인과 모든 거래 중단

美재무 “한국서 두 정상 만날 것”

2025-10-15 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국이 한미 조선협력의 핵심 기업인 한화오션의 미국 내 자회사 5곳에 대해 제재 조치를 취한다고 발표했다. 이에 따라 이들 회사는 중국 내 모든 조직 및 개인과 거래를 할 수 없게 된다. 미국과 중국이 서로 선박 입항 수수료를 부과하는 등 해운 분야에서도 갈등을 빚고 있는 가운데 한국 조선업까지 불똥이 튀면서 ‘고래 싸움에 새우등 터지는’ 상황을 맞게 된 것이다. 중국의 이번 제재로 한미 조선협력을 상징하는 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트에 제동이 걸릴 수 있다는 우려도 나온다.중국 상무부는 14일 ‘반외국제재법’에 근거해 미국에 있는 한화오션 자회사 한화쉬핑과 한화 필리조선소, 한화오션 USA 인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스를 제재 대상에 올린다고 밝혔다. 미국 필라델피아에 있는 한화 필리조선소는 이재명 대통령이 지난 8월 도널드 트럼프 대통령과의 한미정상회담 뒤 직접 방문한 곳으로, 마스가의 상징과 같은 곳이다.상무부는 “미국이 중국의 해사·물류·조선 등 분야를 겨냥해 시행한 무역법 301조 조사 조치는 국제법과 국제관계의 기본 원칙을 심각하게 위반한 것”이라며 “한화오션의 미국 자회사들이 미국 정부의 조사 활동을 지원해 중국의 주권과 안전, 발전 이익을 해치고 있다”고 이유를 밝혔다. 미국이 이날부터 무역법 301조 조사 결과에 따라 중국 운항 및 중국산 선박이 자국 항구에 들어올 경우 t당 최대 50달러(약 7만 2000원)의 항만 서비스 요금을 부과한 것에 대한 보복 조치로 보인다. 이와 함께 중국 교통운수부도 이날 ‘특별 입항료 부과 시행 조치’를 발표하고 미국과 미국산 선박에 대해 t당 400위안(8만원)의 입항 수수료를 물린다고 밝혔다. 중국의 희토류 수출 통제로 다시 점회된 미중 무역전쟁이 해운·조선 분야로 옮겨 붙은 것이다. HMM 등 국내 해운사는 미국·중국산 선박의 보유 비율이 낮은 편이라 입항 수수료의 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 보이지만, 운송 비용 증가로 인한 물동량 감소 등이 우려된다.스콧 베선트 미 재무장관은 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 예정대로 만날 것이라고 예고해 양국 갈등 봉합의 장이 될 수 있을지 주목된다. 베선트 장관은 13일(현지시간) 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 APEC 기간 두 정상의 회동 가능성에 대해 “예정대로 진행될 것으로 본다”며 정상회담에 앞서 자신과 허리펑 중국 국무원 부총리가 아시아에서 고위급 회담을 가질 예정이라고 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원