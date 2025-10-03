호국훈련 연기… 대북 유화 분위기 조성하나

합참 “국감·ADEX 등 감안 결정”

2025-10-03 6면

합동참모본부가 이달 20~24일 예정됐던 연례 대규모 야외기동훈련인 ‘호국훈련’을 다음달 17~21일로 연기한다고 2일 밝혔다.합참은 “10월 말 국가급 행사인 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 예정된 바, 원활하고 성공적인 국가행사 여건을 보장하기 위해 철저한 군사대비 태세를 유지”하기 위해 행사를 연기한다고 설명했다.또 “각 군의 국정감사 수감, 국제행사인 서울 국제항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 등으로 훈련에 대한 지휘 노력이 분산되는 점 등을 감안했다”고 설명했다. 국정감사는 13~30일, ADEX는 17~24일 각각 예정돼 있다.호국훈련은 육·해·공군의 합동작전 수행 능력 향상과 군사대비 태세 확립을 위해 매년 실시하는 전구급 야외기동훈련으로 주한미군 전력도 참여한다.이미 일찌감치 예정돼 있던 훈련을 APEC 정상회의 준비를 이유로 연기한 데 대해 군 안팎에서는 정부가 북한과의 군사적 긴장 완화를 추진하고 있는 가운데 북한이 한국의 대규모 실기동훈련에 민감하게 반응해 온 점을 고려한 것이라는 해석이 나온다. 지난달 25일 정동영 통일부 장관이 “9·19 남북 군사합의가 복원되기 전이라도 군사분계선(MDL) 일대 사격훈련과 실기동훈련을 중단하는 게 맞다”고 밝히기도 했다.APEC 정상회의를 계기로 ‘깜짝’ 북미 회동 가능성도 열려 있어 남북 간 긴장 완화를 위한 분위기가 더 이어질 수도 있다.진영승 합동참모의장은 이날 기자들과 만나 “(접경지에서의) 긴장 완화나 우발적 충돌 방지는 반드시 필요하며 신뢰 구축도 필요하다면 군이 뒷받침해야 한다”면서도 “다만 이를 준비하려면 군이 준비가 돼 있어야 한다. 열기와 예기로 준비가 돼 있을 때 포용력 있게 신뢰를 구축할 수 있다”고 강조했다.호국훈련 연기에 대해서도 “좀 안타깝다”며 “취소가 아니라 연기하는 거라 제가 직접 챙겨서 부족함 없이 완전성을 기할 수 있도록 관리하겠다”고 말했다.허백윤 기자