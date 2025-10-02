한미 “B1비자·ESTA로 장비 설치·보수 가능” 확인

한국기업 비자 전담 소통창구 설치

한국과 미국이 1일 기업의 대미 투자에 따른 해외 구매 장비의 설치·점검·보수 활동을 할 때 단기상용(B1) 비자로 미국에 체류할 수 있다는 것을 명확히 했다. 또 전자여행허가(ESTA)로도 B1 소지자와 동일한 활동이 가능하다고 확인했다. 미국 조지아주 ‘한국인 근로자 구금 사태’의 재발을 막기 위한 양국 논의가 순조롭게 출발한 것으로 평가된다.외교부는 30일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 ‘한미 상용방문 및 비자 워킹그룹’을 공식 출범하고 1차 협의를 통해 이렇게 합의했다고 이날 밝혔다. 양국은 이런 내용을 담은 자료(팩트시트)를 조만간 관련 대외 창구를 통해 공지하기로 했다.우선 양국은 한국 기업의 활동 수요에 따라 B1 비자로 가능한 활동을 명확히 했다. 지난 4일 조지아주 현대차그룹·LG엔솔 합작 배터리 공장에서 체포된 한국인 대다수가 ESTA 또는 B1·B2 비자를 보유하고 있었기 때문에 유사한 사태가 재발하지 않도록 하겠다는 입장을 미측이 확인한 것으로 풀이된다.ESTA의 경우 지금껏 우리 정부는 B1 비자에 준한다고 해석했으나 미측은 기업 출장자들에게 B1 비자를 받으라고 안내해 왔다. 조지아주 사태 당시 미 이민세관단속국(ICE) 등은 ESTA 소지자를 관광 목적으로 간주해 업무를 불문하고 단속했다. 이번 협의에서 미측이 우리 정부의 입장을 수용한 것으로 풀이되는 부분이다. 당시 구금된 317명 가운데 170명은 ESTA로 입국했고 146명은 B1, B2 비자를 소지했다.양국은 또 국내 기업의 비자 문제를 해결할 전담 소통창구(가칭 ‘코리아 인베스터 데스크’)를 주한 미국대사관에 이달 중 설치하기로 합의했다. 세부 내용은 미측이 주한 미국대사관 홈페이지를 통해 공지할 예정이다.외교부는 “미국 지역 우리 공관들과 미국 이민법 집행기관 협력체계를 구축하자는 우리 측 제안에 따라 한미 양국은 우리 공관과 ICE, 관세국경보호청(CBP) 지부 간 상호 접촉선을 구축하며 긴밀히 협력해 나가기로 했다”고 밝혔다.이번 합의로 일단 대미 투자를 확대하려던 기업의 발목을 잡았던 비자 문제의 급한 불은 껐다는 평가가 나온다. ESTA는 유효기간이 2년이며 한 번에 최대 90일 동안 미국에 체류할 수 있다. B1 비자는 유효기간 최장 10년에 한 번에 6개월씩 머물 수 있다. 기업들은 목적에 따라 ESTA 또는 B1 비자를 선택할 것으로 보인다.다만 B1 비자 및 ESTA 입국자만으로 우리 기업이 현지 공장을 신설하는 데 발생하는 업무를 모두 진행할 수 있는지는 불명확해 추가 협의가 필요한 것으로 전해졌다.이에 정부는 한국 기업을 위한 별도의 비자 카테고리 신설 등 근본적인 대책을 지속적으로 요구할 방침이다. 이번 협의에서도 우리 측은 “기업들의 성공적인 대미 투자 완수와 추가 투자를 위해서는 이번에 발표한 개선 조치를 넘어 근본적인 제도 개선이 필요하다”고 강조했다.한국은 호주가 2004년 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결하며 별도 입법을 통해 매년 1만 500개의 전문직 비자(E3) 쿼터를 확보한 것처럼 한국 기업을 위한 별도의 전문직 비자(E4) 신설을 위한 입법을 추진해 왔다. 그러나 이는 입법 사안이라 워킹그룹 논의만으로는 한계가 있다. 미측도 “현실적인 입법 제약을 고려할 때 쉽지 않은 과제”라며 앞으로 가능한 방안을 계속 검토해 나가겠다고 했다.정부는 한국 기업의 대미 투자가 더욱 확대되고 미국에 실질적인 도움이 된다는 점 등을 거듭 강조하며 워킹그룹과 입법 추진을 병행하며 비자 제도 개선을 계속 추진할 계획이다. 이번 구금 사태에서 도널드 트럼프 대통령이 직접 한국인 근로자들의 편의를 고려하며 관심을 가지는 등 미 행정부 내에서도 한국과의 협력 필요성에 대한 공감대가 있는 것으로 알려졌다.이번 워킹그룹 협의에 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관이 직접 참석해 개회사를 하며 한국이 미국의 주요 투자국 중 하나임을 강조하는 등 물밑에서 신경을 많이 쓴 것으로도 전해졌다. 미 국무부도 이날 보도자료를 통해 랜도 부장관이 특히 한국의 외국인 투자를 환영하고 장려하겠다는 미국의 의지를 재확인했고, 이런 투자의 성공을 보장하는 데 있어 숙련된 인력의 역할이 중요하다는 점을 강조했다고 전했다.국무부는 “미국의 재산업화를 촉진하고, 한미 동맹을 강화하며, 공동 번영을 증진하는 투자를 강력히 지지한다”며 “미국 정부는 자격을 갖춘 한국 방문객이 미국에 계속 투자할 수 있도록 적절한 비자를 발급하는 등 한미 무역 및 투자 파트너십을 발전시키기 위해 긴밀히 협력하고 있다”고 밝혔다.서울 허백윤 기자·워싱턴 임주형 특파원