부산서 재회한 李대통령·이시바… 한일 ‘사회문제 협의체’ 합의

이재명 대통령이 30일 부산에서 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 했다. 두 정상의 만남은 이번이 세 번째다. 이시바 총리의 10월 퇴임을 앞두고 두 정상이 지난 8월 23일 도쿄에 이어 부산에서 한 달여 만에 재회함으로써 한일 정상 간 셔틀 외교를 안착시키고, 일본의 차기 총리가 누가 되더라도 한일 관계의 개선 흐름을 이어 가겠다는 의지를 확고히 했다는 평가다.두 정상은 이날 부산 누리마루 APEC(아시아태평양경제협력체) 하우스에서 열린 정상회담에서 ‘한일 공통 사회문제 협의체’의 구체적 운용 방안에 합의했다. 협의체는 지난 8월 정상회담을 계기로 출범했다. 두 정상은 저출산·고령화, 국토균형성장, 농업, 방재, 자살 대책 등 사회문제에 관해 한일 당국 간 협의를 지속 실시키로 했다. 또 협의체 전반을 총괄하기 위한 협의를 정기적으로 진행하기로 했다. 미국과의 관세 협상은 회담의 정식 의제는 아니었지만, 일본이 한국보다 먼저 협상을 타결한 만큼 이 대통령이 이시바 총리로부터 경험과 생각을 청취했을 것으로 보인다.이번 정상회담은 지난 8월 이 대통령이 일본 도쿄를 방문﻿한 데 대한 답방 형식이다. 일본 정상이 양자 정상회담을 위해 서울 이외의 도시를 방문한 것은 2004년 고이즈미 준이치로 당시 일본 총리가 제주도를 찾은 이후 21년 만이다.이시바 총리는 ‘국빈 방문’보다 의전 수준이 낮은 ‘실무 방문’으로 한국을 찾았지만, 이 대통령은 이시바 총리를 국빈급 예우로 맞이했다. 이 대통령은 정상회담에 앞서 이시바 총리 부부와 함께 누리마루 APEC 하우스를 관람했다. 누리마루에서는 조선통신사 행렬 콘셉트로 전통 의장대가 도열해 이시바 총리 부부를 맞았다. 정상회담 이후 이 대통령은 이시바 총리 부부와 함께 정상 만찬 및 친교 일정을 진행했다.이시바 총리는 정상회담에 앞서 부산 금정구 영락공원에 있는 ‘의인’ 이수현씨의 묘소를 현직 총리 중 처음으로 찾아 헌화와 묵념을 했다. 이씨는 일본 유학 중이던 2001년 1월 도쿄 신오쿠보역에서 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 목숨을 잃었다.한편 김혜경 여사는 이석증 진단을 받아 정상회담 일정을 수행하지 못했다. 이 대통령 주치의인 박상민 교수는 이날 브리핑에서 “어제저녁 김 여사가 갑작스러운 어지럼증을 호소해 관저를 방문해서 진료했다”며 검사 결과 이석증임을 확인했다고 밝혔다. 이에 김 여사는 일본 측에 정중히 양해를 구했고, 이시바 총리의 부인인 요시코 여사는 “쾌유를 바란다”는 뜻을 전했다고 한다.부산 박기석 기자