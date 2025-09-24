文정부 주유엔 차석대사 맡았던 배종인… 이례적으로 재임명

차지훈 신임 주유엔 대사 경험 부족

외교부, 중량급 인사로 보완 조치

이미지 확대 배종인 주유엔대표부 차석대사

2025-09-24 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

주유엔대표부 차석대사로 이미 5년 전에 같은 직책을 맡았던 배종인 전 외교부 기획조정실장이 임명됐다.23일 외교부에 따르면 배 전 실장은 전날 주유엔 차석대사로 발령 났다. 배 전 실장은 이미 2020년 11월부터 주유엔 차석대사로 활동하다가 2023년 5월 불가리아 대사로 임명됐다. 지난해 7월부터는 외교부 기조실장을 맡아 왔다. 과거에 맡았던 자리를 다시 맡는 것은 극히 이례적이다.주유엔 차석대사는 2명으로, 보통은 본부에서 국장을 마친 뒤 보임한다. 현재 주재하고 있는 김상진 차석대사도 국장급인 국방부 국방정책실 국제정책관을 지낸 뒤 기용됐다.정년을 3년 남짓 남겨 둔 실장급 인사가 ‘재수’로 또다시 유엔 차석대사로 간 것을 두고 외교 경험이 없는 법조인 출신 차지훈 신임 주유엔 대사를 보좌하기 위해 경험이 있는 중량급 인사를 보낸 것이란 분석이 나온다.주유엔대표부는 윤석열 정부 때 부임한 황준국 전 대사가 정권 교체로 인해 지난 7월 이임한 후 지난달 초까지 조현우 차석대사와 김 차석대사가 근무했다. 조 차석대사가 대통령실 안보전략비서관으로 옮기면서 그 자리에 배 전 실장이 임명됐다.직업 외교관이 주유엔대표부에서 여러 차례 근무한 사례가 없는 것은 아니다. 앞서 조현 외교부 장관은 유엔 차석대사와 유엔 대사를 역임했다. 황 전 대사는 서기관, 참사관, 대사 등으로 세 차례 유엔에 근무했다. 그러나 차석대사라는 같은 자리에 두 차례 근무하는 것은 이례적이다.한편 차 대사는 지난 19일(현지시간) 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 신임장을 제정하고 공식 활동을 개시했다.허백윤 기자