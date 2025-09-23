남북 관계 운신 폭 좁아진 정부 “긴 안목 가지고 적대 해소 추진”

정동영은 ‘경협 인연’ 현정은 면담

현대 “금강산·원산 연계 관광 준비”

이미지 확대 최고인민회의서 연설하는 김정은 북한 최고인민회의 제14기 제13차 회의가 지난 20-21일 평양 만수대의사당에서 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2025.9.22 평양 조선중앙통신 연합뉴스

2025-09-23 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 북한 국무위원장이 “(한국과) 일체 상대하지 않을 것”이라고 단절 입장을 분명히 한 데 대해 정부는 22일 “긴 안목을 가지고 적대를 해소하겠다”고 밝혔다. 김 위원장이 ‘적대적 두 국가’ 관계를 재차 강조하며 ‘핵 위협’까지 시사하면서 대북 유화책을 펴 온 정부의 운신 폭은 더욱 좁아진 모양새다.대통령실은 조선중앙통신이 보도한 김 위원장의 전날 최고인민회의 연설과 관련, “정부는 긴 안목을 가지고 긴장 완화와 신뢰 회복을 통해 남북 간의 적대를 해소하고 평화적 관계로의 발전을 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “북미 대화 지원 등 핵 없는 한반도와 평화 정착을 위한 노력도 경주해 나갈 것”이라고 했다.아울러 대통령실은 “정부는 북측의 체제를 존중하고 흡수통일을 추구하지 않을 것이며 적대적 행위를 할 뜻이 없음을 밝힌 바 있다”고 설명했다.앞서 이재명 정부는 출범 이후 대북 확성기 방송 중단 등의 조치를 선제적으로 취하며 대북 화해 정책을 일관되게 추진해 왔으나, 북한은 조치를 평가절하하며 대남 비난을 이어 왔다. 특히 김 위원장의 최고인민회의 연설은 공교롭게도 이 대통령이 이날 유엔 총회 참석차 미국 뉴욕으로 향하기에 앞서 보도됐다.이 대통령은 23일(현지시간) 총회 기조연설에서 대북 화해를 포함한 정부의 한반도 정책을 천명할 예정이었는데, 김 위원장이 선제적으로 대화의 문을 닫아 버린 모양새가 됐다.그럼에도 정부는 한반도 평화 분위기 조성을 위한 정책을 꾸준히 이어 갈 방침이다. 정동영 통일부 장관은 이날 정부서울청사에서 현정은 현대그룹 회장과 만나 “(북한이) 원산갈마해안지구를 제대로 가동할 수 있게 금강산관광지구와 연계한 관광이 실현되는 그런 날이 빨리 왔으면 한다”고 밝혔다. 이에 현대 측은 금강산과 원산갈마지구의 연계 관광도 준비하고 있다고 밝혔다.앞서 정 장관이 첫 번째 통일부 장관으로 재임했던 2004~2005년 두 사람은 금강산 관광, 개성공단 등 남북 경협 사업을 함께 추진한 바 있다.박기석 기자