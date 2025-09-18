시진핑 11년 만에 방한… APEC, 미중 정상 협상 무대 될까

조현 외교 방중, 왕이 부장과 만찬

북한 대화 복귀 위한 中 노력 당부

왕이 “한반도 안정 건설적 역할”

이미지 확대 조현(왼쪽) 외교부 장관이 17일 중국 베이징 댜오위타이에서 열린 한중 외교장관회담에서 왕이 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장과 악수하고 있다. ﻿

베이징 연합뉴스

2025-09-18 6면

시진핑 중국 국가주석이 다음달 31일 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한하는 것이 사실상 확정된 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 참석 가능성도 커 미중 정상의 협상 무대가 한반도가 될 공산이 크다.조현 외교부 장관은 17일 오후 취임 후 처음 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 왕이 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장과의 회담에서 “우리는 시 주석이 APEC 정상회의에 오고, 한국 방문도 함께 함으로써 한국의 신정부와 중국 정부 간에 양국 관계 발전을 이뤄나가기를 바란다”고 말했다.조 장관은 이날 오전 김포공항 출국길에서 “시 주석이 방한할 것으로 알고 있다”며 회담에서 구체적인 내용을 협의한다고 밝혔다. 시 주석은 2014년 7월 이후 11년간 방한하지 않았다.왕 부장은 “중국과 한국은 가까운 이웃으로, 자주 다니고 많이 교류할 필요가 있다”고 강조했다. 또 “한중이 연이어 APEC을 개최하는 것을 계기로 한중관계를 발전시켜 나가는 것은 중국에도 중요한 의미”라고 했다고 외교부는 전했다.조 장관의 초청에 왕 부장은 “조만간 한국에서 조 장관을 만날 수 있길 기대한다”고 화답해 이르면 이달 말쯤 왕 부장의 방한 가능성도 관측된다.회담 및 만찬에서 조 장관은 한미동맹을 공고히 하되 ‘한중 전략적 협력 동반자 관계’의 성숙한 발전도 추진한다는 새 정부의 입장을 설명했다. 또 북한의 대화 복귀를 위한 중국의 노력을 당부했다. 서해 구조물 문제 해결 등도 촉구한 것으로 알려졌다.왕 부장은 한반도 평화·안정을 위한 건설적 역할을 지속하겠다고 했고, 중국 국민을 구조하다 순직한 이재석 경사의 희생에 대해 중국 정부를 대표해 깊은 애도를 표명했다.트럼프 대통령의 APEC 참석도 아직 공식 발표되지는 않았지만 기정사실로 여겨지는 분위기다.위성락 대통령실 국가안보실장도 이날 한국신문방송편집인 간담회에서 트럼프 대통령의 참석 가능성에 대해 “아직 확정된 것은 아니지만 방한할 것으로 기대하고 있다”고 말한 바 있다. 미중 정상 모두 경주를 찾을 경우 2019년 이후 트럼프 대통령과 시 주석이 6년 만에 대면하게 된다.﻿허백윤·김진아 기자